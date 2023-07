Superbike, Alvaro Bautista recrimina: “Non ho potuto fare come Bassani”

A Most una Gara 1 Superbike deludente per Alvaro Bautista, che oggi pomeriggio ha chiuso solamente al dodicesimo posto. Fatale la scelta di partire con le gomme da bagnato, che nei primi giri hanno funzionato e che poi ha dovuto necessariamente sostituire con le intermedie. La sosta gli ha fatto perdere tanto tempo e tante posizioni, ne ha rimontate diverse ma concludendo con un risultato non soddisfacente. In classifica generale deve anche stare attento a Toprak Razgatlioglu, che con il secondo posto odierno si è portato a -54.

Superbike Most, Bautista commenta Gara 1

Queste il bilancio di Bautista al termine della giornata, che era già partita male con il settimo tempo della Superpole che era stato cancellato e ciò lo aveva poi costretto a partire quattordicesimo: “Non è stato il miglior giorno per me. Devo guardare il lato positivo, abbiamo fatto dei giri sull’asciutto con l’assetto da asciutto ed è stato importante. Non mi sono sentito male con la moto, abbiamo fatto dei cambiamenti rispetto a ieri e mi sono sentito meglio. La gara è stata difficile, all’inizio la pista era molto bagnata. Avevo pensato di mettere le slick, ma era molto rischioso. Con le intermedie non mi sono mai sentito bene, non era scelta per me. Pensavo di prendere del vantaggio nei primi giri, ma partendo indietro era difficile superare“.

Alvaro si è così espresso a proposito del tempo cancellato nelle qualifiche mattutine a causa delle bandiere gialle esposte: “Per me era difficile, perché è successo nell’ultima curva e hanno dato bandiera gialla quando ero già entrato in curva. Ho visto l’incidente davanti a ma, però non potevo fare niente. È stata una situazione particolare. Ho dovuto partire indietro e non ho potuto prendere il vantaggio che invece Bassani ha preso con le gomme rain nei primi giri“.

Alvaro non perde la calma: cerca riscatto domenica

Il pilota del team Aruba Racing Ducati WorldSBK ha anche raccontato che qualcosa non ha funzionato quando si è fermato per montare pneumatici intermedi: “Abbiamo avuto un problema, perché la gomma anteriore non entrava e ho perso 20 secondi extra. Oggi niente è andato nel modo giusto. Comunque abbiamo finito la gara e abbiamo dei dati per domani, speriamo che vada meglio domani“.

Bautista sa di aver perso tanti punti rispetto a Razgatlioglu, però rimane tranquillo ed è focalizzato su fare meglio domenica in Superpole Race e Gara 2: “Sono cose capitano, fa parte del gioco. Non ho rimpianti, sono situazioni che possono succedere. Dobbiamo andare avanti, domani è un altro giorno e spero di potermi divertire di più“.

Foto: Aruba Racing Ducati