Jonathan Rea è tornato a vincere. In Gara 1 a Most ha conquistato il suo primo successo nel 2023 e anche il primo assoluto sulla pista della Repubblica Ceca. Una bella liberazione per il sei volte campione del mondo Superbike, che si era abituato a puntare al massimo a salire sul podio e che oggi ha sfruttato al meglio l’occasione avuta.

Con questo risultato, il pilota Kawasaki ha anche ottenuto il terzo posto nella classifica generale. Ha scavalcato Andrea Locatelli, arrivato sesto al traguardo alle spalle della BMW di Scott Redding e della Honda di Iker Lecuona. Il rider italiano cercherà di riscattarsi domenica tra Superpole Race e Gara 2.

Superbike 2023, classifica piloti aggiornata: Razgatlioglu “spaventa” Bautista

Sul secondo gradino del podio è salito Toprak Razgatlioglu, che ha avuto un avvio di Gara 1 complicato perché non aveva il migliore feeling con le gomme intermedie e che poi ha rimontato alla grande. I 20 punti conquistati sono pesantissimi, infatti il pilota del team Pata Yamaha Prometeon ha ridotto in maniera importante il distacco rispetto al leader Alvaro Bautista. Adesso la distanza è di 54 punti, prima della manche odierna a Most era di 70.

Il campione in carica Superbike oggi ha preso il via con le gomme da bagnato e nei primi giri hanno funzionato bene, poi è stato impossibile evitare la sosta per montare intermedie. Ha perso tante posizioni e ha dato il massimo per portare a casa dei punti, ma non è andato oltre il dodicesimo posto al traguardo. Dopo la caduta in Gara 2 a Imola, secondo passo falso consecutivo del pilota Ducati. Domenica dovrà cercare di non sbagliare, perché il rivale turco gli ha “mangiato” tanti punti in campionato.

A proposito del podio di Gara 1 SBK in Repubblica Ceca, non si può non sottolineare la grande prestazione di Danilo Petrucci. Il pilota del Barni Spark Racing Team ha chiuso in terza posizione e ottenuto il suo secondo podio da quando corre nel campionato delle derivate di serie. Una bella soddisfazione per lui e per la squadra di Marco Barnabò. Domenica ci riproveranno.

SBK 2023, LA NUOVA CLASSIFICA PILOTI DOPO GARA 1 A MOST

Alvaro Bautista 395 punti Toprak Razgatlioglu 341 Jonathan Rea 226 Andrea Locatelli 218 Axel Bassani 188 Danilo Petrucci 133 Michael Ruben Rinaldi 131 Alex Lowes 116 Dominique Aegerter 109 Xavi Vierge 98 Scott Redding 91 Remy Gardner 84 Iker Lecuona 83 Garrett Gerloff 67 Philipp Oettl 53 Loris Baz 36 Michael van der Mark 22 Bradley Ray 19 Tom Sykes 11 Lorenzo Baldassarri 9 Hafizh Syahrin 8 Leon Haslam 2 Tito Rabat 1 Isaac Vinales 1 Ivo Lopes 1

Foto: Yamaha Racing

