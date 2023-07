Tagliando solitario il traguardo Nicolò Bulega ha fatto un gesto come a dire “parlate pure, io vinco“. Hai voglia di polemizzare sul vantaggio di cilindrata della Ducati V2, che è una 1000 e se la gioca con la Yamaha 600. Ce ne sono tante in pista, ma è solo quella che guida il romagnolo che domina. E poi ci sono le (sostanziose) limitazioni tecniche imposte alla Ducati dalle norme “Next Generation”. Con questo fanno nove trionfi in quindici corse, un cammino trionfale che lo sta facendo veleggiare il figlio d’arte verso il titolo iridato. Ma soprattutto vale il passaporto per la top class, quasi sicuramente da pilota ufficiale della Rossa.

Stefano Manzi, stavolta il coraggio non basta

Il gran momento di forma di Nicolò Bulega ha alzato l’asticella della Supersport. La Yamaha fino a pochi mesi fa era l’astronave imbattibile, adesso non basta per tenere il passo. Stefano Manzi continua a darci dentro e anche in questa occasione è stato l’unico antagonista del dominatore. Però il primato del binomio Bulega-Ducati non è mai stato in discussione, il secondo posto è sembrato il massimo cui Manzi potesse aspirare. Most poteva regalarci un podio tutto italiano, ma all’ultima curva Raffele De Rosa si è visto sfilare da Bahattin Sofuoglu, che comunque guida la MV Agusta. E’ andata male a Yari Montella, che all’alba della corsa si era messo a caccia di Bulega dopo aver superato Manzi. Una scivolata ha fermato la buona intenzione.

Classifica del Mondiale dopo gara 1

1.Bulega (Ducati) punti 308; 2. Manzi (Yamaha) 262; 3. Schrotter (MV Agusta) 194; 4. Caricasulo 162; 5. Sofuoglu (MV Agusta) 113; 6. Tuuli (Triumph) 102; 7. Van Straalen (Yamaha) 100; 8. Debise (Yamaha) 94; 9. Navarro (Yamaha) 94; 10. De Rosa (Ducati) 89.

