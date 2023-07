Andrea Mantovani sale su una Ducati Mesaroli Racing e vola. Il pilota emiliano ha subito dimostrato il suo valore al CIV Supersport a Misano. In qualifica ha girato mezzo secondo più forte che nella Superpole dell’Emilia Romagna Round il 4 giugno. I numeri sono eloquenti: 1’38.676 con la Yamaha nella qualifica al WorldSSP e 1:38.179 con la Ducati al CIV ed in condizioni climatiche decisamente più difficili. Mantovani si è classificato terzo a 63 millesimi dal leader Simone Corsi su Yamaha e 3 millesimi da Luca Ottaviani su MV Agusta. Quest’anno le Ducati al CIV faticano parecchio ma “Manto” è riuscito a brillare. In meno di ventiquattrore ha messo a tacere chi non considerava adatto alla Supersport. Lui però non pensa a questo, non si vuole togliere dei sassolini dalle scarpe ma solo divertirsi.

“Le qualifiche sono andate benissimo e sono felice – dice Andrea Mantovani a Corsedimoto – Il mio obbiettivo l’ho già centrato. Mi ero ripromesso di tornare a Misano e fare dei tempi migliori dell’ultima volta che sono stato qua con la Supersport del Mondiale e ci sono riuscito, sono tanto più bassi. M’interessava ritrovarmi ed è successo“.

Avevi una forte sete di riscatto?

“Sono arrivato a Misano con tanta voglia di fare bene ed impegnarmi, come sempre. Appena sono salito sulla moto mi è piaciuta tanto. Mi sono un po’ ritrovato nel mio modo di guidare dopo sette anni di mille. Mi sto divertendo e gustando questo week-end. Ringrazio il team Mesaroli per questa bellissima opportunità. Nella gara in notturna cercherò di dare del mio meglio e spero ci sia tanta gente perché è un evento bellissimo. Mi ha fatto piacere ricambiare la fiducia del team. Qui respiro un ambiente sereno, sono tranquillo”.

Hai già voltato pagina dopo una parentesi negativa nel Mondiale Supersport con Yamaha?

“In realtà non la vivo con una cosa negativa. Tutto fa esperienza, arricchisce il proprio bagaglio e può essere positivo”.

Dove ti vedremo nel 2024?

“I programmi specifici per l’anno prossimo non li ho. Mi piacerebbe fare ancora il Mondiale, in primis la MotoE. Da qui in avanti avremo gare quasi ogni week-end, vorrei riconfermarmi e poi vediamo. Per la Supersport ora ho le idee un po’ più chiare su quello che mi potrebbe piacere”.

Foto social Mesaroli Racing