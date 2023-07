Vallo a prendere un Nicolò Bulega così. Il pilota della Ducati ha firmato la pole a Most, la sesta di questa trionfale stagione in otto gare, dopo aver ritoccato più volte il miglior tempo. A prima vista, in questo toboga misto veloce, non sembra esserci rimedio contro il potenziale del candidato a sedersi sulla Panigale V4 R ufficiale ’24 a fianco di Sua Maestà Alvaro Bautista. Sulla griglia di partenza Bulega precederà il rivale Stefano Manzi e Raffaele De Rosa. Alla festa italiana si sarebbe aggiunto anche Yari Montella, che però è stato retrocesso dalla quarta alla sesta posizione.

Stefano Manzi bellicoso

Il romagnolo di Yamaha Ten Kate ha beccato quattro decimi, non pochi, anche se gli sono stati tolti due passaggi per bandiere gialle esposte lungo la pista. Ma in gara Manzi si trasforma, lo abbiamo già visto a Imola due settimane fa dove possa portarlo la sua determinazione. Sarà un confronto coi fiocchi, tutto da vivere. Qui gli orari del week end. “A Imola avevamo perso un pò la strada, non avevo grande fiducia, qui la stiamo ritrovando” ha assicurato Nicolò Bulega nella stringata dichiarazione in parco chiuso.

Lorenzo Dalla Porta, lavoro in corso

L’arrivo dell’ex iridato Moto3 in Supersport ha destato molta curiosità. L’intenzione del 26enne toscano è chiudere la deludente pagina Moto2, dove non ha trovato sistemazioni all’altezza del suo talento. Vuole rilanciarsi in un ambiente diverso com’è già riuscito ad Andrea Locatelli e gli stessi Bulega e Manzi. Most è il teatro meno indicato che Lorenzo potesse avere per la sua prima recita con la Yamaha R6 del team Evan Bros. Pista insidiosa, che lui non ha mai visto, a differenza di gran parte degli avversari. In Supersport non è andato oltre il 27° tempo, a oltre due secondi da Bulega. Ma questo impegno va considerato alla stregua di un test.

58 Il racconto illustrato ispirato a Marco Simoncelli – Su Amazon