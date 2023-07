Eravate convinti che Alvaro Bautista e la Ducati avessero già in pugno il Mondiale Superbike 2023? Sbagliato. La scivolata dello spagnolo nella sfida finale di Imola e la contemporanea vittoria del rivale Toprak Razgtalioglu, pupillo Yamaha, hanno riaperto clamorosamente i giochi. Intendiamoci, il vantaggio di Alvarino è ancora consistente: 70 punti, più di quanto è in palio in ciascuno dei cinque round che restano. Ma il trend è cambiato e lo stesso leader lo ha capito bene: “Il Mondiale non è finito ed è ancora molto lungo”, ha messo le mani avanti il campione in carica. L’ottavo atto in Repubblica Ceca, sul piccolo ma veloce tracciato di Most, è l’ultimo prima della lunga pausa estiva: si ricomincerà il 9-10 settembre a Magny Cours, per una volata finale che comprenderà anche Motorland Aragon (Spagna), Portimao (Portogallo) e la finalissima in sede ancora da stabilire, dopo la cancellazione dell’Argentina.

Cambio in corsa

La vigilia di questa sfida è stata animata dall’annuncio di un nuovo cambio regolamentare: le Yamaha avranno un extra bonus di potenza equivalente a +250 giri/motore. Un piccolo vantaggio per la rincorsa di Toprak, tutt’altro che arreso. “Mi giocherò tutte le gare come fossero l’ultima, sono convinto che possiamo ancora dire la nostra”: Razgatlioglu, campione ’21, non molla certo la presa. Occhio al meteo: oggi a Most è attesa pioggia e l’intero week end sarà all’insegna dell’instabilità.

Le dirette TV

Come di consueto, l’intero programma Superbike sarà visibile in diretta a pagamento su Sky Sport MotoGP, canale 208. Le due gare lunghe andranno in chiaro anche su TV8, con differita della Superpole Race prevista sulla stessa rete alle 13 domenica 30 luglio. Le immagini del round in Repubblica Ceca sono disponibili anche su NowTV oppure sul sito ufficiale WorldSBK.com, solo con commento in inglese.

Venerdi 28 luglio 2023

09:45-10:15 WorldSSP300 – Prove 1

10:30-11:15 WorldSBK -Prove 1 (diretta Sky Sport)

11:25-12:10 WorldSSP – Prove 1

14:15-14:45 WorldSSP300 – Prove 2

15:00-15:45 WorldSBK -Prove 2 (diretta Sky Sport)

16:00-16:45 WorldSSP -Prove 2

Sabato 29 luglio 2023

09-09:20 WorldSBK – Prove 3

9:45-10:05 Superpole WorldSSP300 (diretta Sky Sport)

10:25-10:45 Superpole WorldSSP (diretta Sky Sport)

11:10-11:25 Superpole WorldSBK (diretta Sky Sport)

12:40 Gara 1 WorldSSP300 (diretta Sky Sport)

14:00 Gara 1 WorldSBK (diretta Sky Sport e TV8 in chiaro)

15:15 Gara 1 WorldSSP (diretta Sky Sport)

Domenica 30 luglio 2023

09-09:15 WorldSBK warm up

11:00 Superpole Race WorldSBK (diretta Sky Sport, differita TV8 alle 13)

12:30 Gara 2 WorldSSP (diretta Sky Sport)

14:00 Gara 2 WorldSBK (diretta Sky Sport e TV8 in chiaro)

15:15 Gara 2 WorldSSP300 (diretta Sky Sport)

Foto: Yamaha WorldSBK