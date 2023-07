Superbike, Yamaha R1 con 250 giri in più da Most: è ufficiale

La notizia era già trapelata qualche giorno fa, ma adesso è ufficiale: la Yamaha R1 potrà contare su 250 giri/min in più a partire da questo round Superbike in Repubblica Ceca. Poco fa è arrivato il comunicato da parte di FIM e Dorna.

La Yamaha ha deciso di utilizzare 5 punti concessione per far girare più “in alto” il proprio motore. Da Most si passa da 14.950 a 15.200 giri/min. Vedremo se Toprak Razgatlioglu e gli altri piloti che corrono con la R1 sentiranno degli effettivi vantaggi con questa novità.

Superbike, giri motore: cos’era successo a Ducati e Kawasaki

Da ricordare che da Imola la Ducati Panigale V4 R ha persi altri 250, in totale 500 in stagione, ed è scesa a 15.600. Invece la Kawasaki Ninja ZX-10RR ne ha guadagnati ulteriori 250, 500 complessivi nel 2023, ed è salita a quota 15.100.

Come comunicato dalla stessa Kawasaki, in questo momento non si stanno sfruttando gli rpm ottenuti perché si attende il terzo check point inerente le concessioni per introdurre nuovi elementi sul motore.

Foto: WorldSBK