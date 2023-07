Moto3: CIP ritrova Lorenzo Fellon per il GP Silverstone

A Silverstone il team CIP-Green Power sarà al gran completo per la prima volta da Portimao. Ufficializzato il ritorno di Lorenzo Fellon, fuori causa da mesi per un importante intervento ad una spalla. Il periodo da sostituto di Andrea Migno s’è concluso quindi ad Assen, ora la squadra di Alain Bronec ritroverà il suo pilota titolare nonché “di casa” accanto all’esordiente David Salvador.

Un problema complesso

Una stagione che praticamente deve ancora iniziare davvero per Fellon. Ex SIC58 passato a CIP, il pilota francese non è riuscito a fare molto nel fine settimana a Portimao, l’unico finora disputato. Si sono ripresentati infatti i problemi pregressi ad una spalla, lussatasi nuovamente proprio nel giro di ricognizione del GP del Portogallo. Fellon ha provato a competere, ma s’è visto costretto al prematuro ritiro. Da lì la decisione di sottoporsi ad un intervento per risolvere definitivamente il guaio. Il recupero è stato lungo, ma ora il pilota francese è pronto a tornare.

Fellon inizia il suo 2023

“Sono davvero contento di tornare in azione a Silverstone” ha dichiarato il pilota CIP. “È stata un’attesa molto lunga per me, ma sono finalmente di ritorno e mi sento molto bene.” Lorenzo Fellon è pronto ad iniziare sul serio il suo campionato coi nuovi colori. “Tutto questo tempo lontano dalla moto mi ha aiutato. Ho trascorso giugno e luglio in moto per ritrovare il giusto feeling. Spero di non accusare troppi problemi a Silverstone e di non essere troppo lontano dagli altri. Darò il massimo nelle prossime 12 gare, non vedo l’ora di ritrovare il mio team!”

Foto: CIP-Green Power