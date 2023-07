Superbike Most: Toprak è un furia, si prende la pole e sfida Bautista

Strepitoso Toprak Razgatlioglu: nella Superbike a Most straccia il record della pista con la gomma media SC0 e lancia la sfida ad un Alvaro Bautista affondato in ottava posizione. Il leader del Mondiale scatterà in terza fila in gara 1 di questo pomeriggio. Il turco della Yamaha conta di dare una bella sforbiciata allo svantaggio nel Mondiale, -70 punti dallo spagnolo. In prima fila ci saranno anch Danilo Petrucci e Michael Rinaldi, che con la seconda Ducati ufficiale è andato meglio del caposquadra. Axel Bassani retrocesso da secondo a quinto per la solita beffa delle bandiere gialle. Per Toprak è la 12° Superpole in carriera, la quarta in questa stagione.

Toprak on fire

La foto qui sopra fa capire bene la situazione: Razgatlioglu è in uno di quei momenti magici cui sembra che gli riesca tutto facile, guidando la Yamaha Superbike come fosse un go kart. L’extra bonus di 250 giri/minuto sicuramente non guasta, ma qui il vero fattore è il polso destro. Stupisce invece Alvaro Bautista, che sembra andato in tilt dopo la scivolata di Imola in gara 2. Sicuramente anche la rottura accusata in apertura di FP2 non ha giocato a favore, facendogli perdere tempo in pista prezioso. Ma il problema più grosso è non disporre in questa occasione delle gomme a lui più congeniali, di tipo SCX, inclusa la SCX-B800 con cui di recente aveva fatto gran differenza. Vedremo cosa dirà gara 1, ma la vigilia in casa Ducati non può essere serena.

Axel e Petrux fateci sognare, Michel riscatto

Il due “satellite” hapreso il volo fra le barriere di Most. Toprak sembra oggettivamente fuori portata, ma chissà, inoltre il podio sarebbe un obiettivo preziosissimo per Bassani e Petrucci. Il potenziale, per quanto visto in queste due giornate di prove, c’è. Da non sottovalutare la voglia di riscatto di Michael Rinaldi, che ha agguanto la prima fila (anche se a tavolino) pur dovendo fare i conti con un’indisposizione che lo sta debilitando dal giorno prima. E’ mancato all’appello Jonathan Rea, che qui era scattato davanti nelle due precedenti edizioni. La Kawasaki gli ha impedito di fare meglio del sesto posto, scaraventandolo anche a terra nel momento topico.

Foto: Silvio Tosseghini