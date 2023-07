Il Motocross Mondiale è di scena sul tracciato finlandese di Vantaa sede del round numero 14 sui 19 in programma. Il campionato si lancia dunque verso la resa dei conti finale con il titolo MX2 (under 23 anni) che è sempre più sfida incandescente fra il nostro Andrea Adamo (KTM) e l’inseguitore Jago Geerts (Yamaha). La gara di qualifica ha permesso al fortissimo belga di accorciare ulteriormente le distanze, grazie al terzo posto, contro un sesto di Adamo. Il siciliano non è partito benissimo e nei venti minuti più due giri non è riuscito a prodursi in una delle ormai abituali super rimonte. Adesso sono solo dieci i punti di vantaggio di Adamo, che quindi oggi dovrà sfoderare gli artigli per resistere all’assalto di Geerts.

Dove vedere il GP Finlandia?

Le due gare Motocross MX2 saranno trasmesse in diretta TV da Eurosport 2, con commento in italiano. Per chi preferisse lo streaming, è disponibile il servizio offerto dalla piattaforma ufficiale MXGP-TV.com (questo il link) che come di consueto offre l’intero programma dei GP di motocross.

Arrivo gara qualifica MX2

1.Simon Laengenfelder (GASGAS), 24:59.799; 2. Sacha Coenen (BEL, KTM) +0:05.203; 3. Jago Geerts (BEL, Yamaha) +0:30.843; 4. Liam Everts (BEL, KTM) +0:32.077; 5. Rick Elzinga (NED, Yamaha) +0:35.343; 6. Andrea Adamo (ITA, KTM) +0:39.409; 7. Oriol Oliver (ESP, KTM) +0:41.765; 8. Camden Mc Lellan (RSA, Honda), +0:44.774; 9. Kevin Horgmo (NOR, Kawasaki), +0:45.102; 10. Emil Weckman (FIN, Honda), +0:58.304

Jeffrey Herlings il ritorno: buon riscaldamento

Il ritorno in pista di Jeffrey Herlings è il motivo d’interesse principale del GP Finlandia MXGP. Il fuoriclasse olandese ormai ha perso il treno Mondiale, ma in questo finale di stagione potrà togliersi le ultime soddisfazioni tornando ad impegnare un Jorge Prado assolutamente in controllo della situazione. Lo spagnolo della GasGas ha dominato la gara di qualifica, precedendo il francese Romain Febvre. Il nostro Alberto Forato (KTM) ha concluso nono, proprio davanti ad Herlings.

Arrivo gara qualifica MXGP

1. Jorge Prado (ESP, GASGAS), 24:46.523; 2. Romain Febvre (FRA, Kawasaki), +0:05.282; 3. Ruben Fernandez (ESP, Honda), +0:11.012; 4. Glenn Coldenhoff (NED, Yamaha), +0:15.646; 5. Jeremy Seewer (SUI, Yamaha), +0:17.046; 6. Jeremy Van Horebeek (BEL, Honda), +0:33.410; 7. Benoit Paturel (FRA, Yamaha), +0:35.206; 8. Calvin Vlaanderen (NED, Yamaha), +0:36.990; 9. Alberto Forato (ITA, KTM), +0:40.912; 10. Jeffrey Herlings (NED, KTM), +0:44.678

Il programma di domenica 30 luglio

11:15 MX2 Gara 1 (diretta Eurosport 2)

12:15 MXGP Gara 1 (0:00 differtita su Eurosport 2, alle 20:30 su Raisport)

14:10 MX2 Gara 2 (differito alle 16:00 su Eurosport 2)

15:10 MXGP Gara 2 (diretta Eurosport 2, alle 21:30 su Raisport)

Foto: Instagram