F1 GP Belgio, Gara: Verstappen incontenibile, Leclerc sul podio

La gara del Gran Premio del Belgio 2023 di F1 è stata vinta da Max Verstappen. Il campione in carica è scattato dalla sesta casella a causa della penalità per la sostituzione del cambio, ma non ci ha messo tanto a prendersi la testa. Poi ha salutato la compagnia e ha conquistato l’ennesimo successo, il 45° assoluto. Stagione impressionante del pilota olandese, che ha ormai tra le mani il suo terzo titolo.

Formula 1, doppietta Red Bull: Leclerc davanti a Hamilton

Doppietta Red Bull completata da Sergio Perez, che al 1° giro aveva strappato la prima posizione a Charles Leclerc e che poi non ha potuto nulla contro Verstappen. Ha ottenuto il massimo che gli era possibile. Per il pilota Ferrari, scattato dalla pole, un 3° posto importante. Di più non poteva fare.

Leclerc è stato bravo a tenere dietro Lewis Hamilton, che con la Mercedes le ha provate tutte anche in termini di strategie e che alla fine ha dovuto arrendersi. Nel finale il sette volte campione del mondo di F1 ha fatto un pit stop per montare gomme nuove e prendersi il punto del giro veloce. 5° posto per Fernando Alonso con l’Aston Martin, davanti all’altra W14 di George Russell e alla McLaren di Lando Norris. Top 10 chiusa da Esteban Ocon (Alpine), Lance Stroll (Alpine) e Yuki Tsunoda (AlphaTauri).

Carlos Sainz ritirato al 25° giro, ma la sua gara era finita già alla prima curva a causa del contatto provocato da Oscar Piastri (ritirato a sua volta) e che ha danneggiato pesantemente la fiancata destra della sua Ferrari. Lo spagnolo aveva comunque proseguito, però perdendo progressivamente posizioni e ritrovandosi in fondo. Davvero un peccato, poteva fare bene oggi a Spa-Francorchamps.

F1 GP Belgio 2023, risultati Gara: ordine di arrivo e classifica finale

1 Max Verstappen Red Bull Racing Leader 2 pit stop

2 Sergio Perez Red Bull Racing +22.305 2

3 Charles Leclerc Ferrari +32.259 2

4 Lewis Hamilton Mercedes +49.671 3

5 Fernando Alonso Aston Martin +56.184 2

6 George Russell Mercedes +63.101 1

7 Lando Norris McLaren +73.719 2

8 Esteban Ocon Alpine +74.719 2

9 Lance Stroll Aston Martin +79.340 1

10 Yuki Tsunoda AlphaTauri +80.221 2

11 Pierre Gasly Alpine +83.084 1

12 Valtteri Bottas Alfa Romeo +85.191 2

13 Guanyu Zhou Alfa Romeo +95.441 2

14 Alexander Albon Williams +96.184 3

15 Kevin Magnussen Haas F1 Team +101.754 2

16 Daniel Ricciardo AlphaTauri +103.071 2

17 Logan Sargeant Williams +104.476 3

18 Nico Hulkenberg Haas F1 Team +110.450 2