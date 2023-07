Il rombo dei motori e la musica da discoteca. La Racing Night è stata una grandissima festa. Non si è mai vista tanta gente nel paddock a Misano per delle gare nazionali e forse, negli ultimi anni, neppure per il Mondiale Superbike. Una folla oceanica ed entusiasta è giunta al tramonto ed è rimasta fino oltre mezzanotte. Tanti arrivavano direttamente dalla spiaggia con un copri-costume o poco più. Altri erano vestiti da sera. Tantissime le famiglie, i bambini curiosi: un pubblico vasto ed eterogeneo con moltissimi ospiti di team per l’occasione avevano allestito tutto al top. Cene, apertivi, birra e champagne. Il CIV di notte brilla come non mai e raggiunge nuovi segmenti. Durante la pit-walk al tramonto quasi era impossibile muoversi dalla gente che c’era. Difficile dire se qualcuno si appassionerà al CIV oppure se sarà stato un semplice diversivo durante le vacanze in Romagna. Ma la Racing Night è un format di grande successo.

I piloti, ma soprattutto i meccanici, tendenzialmente hanno un rapporto di amore-odio nei confronti di questo evento. E’ bellissimo, entusiasmante, ma difficile da gestire. Il personale dei team di fatto è al lavoro dalle 8 di mattina all’una di notte perché dopo la gara, ritirata da moto, la devono controllare per il giorno successivo. Ci sono sì dei tempi morti ma è impossibile staccare. Tra caldo, tensione per la gara più importante dell’anno, e le tante ore di lavoro, la Racing Night è bella ma tanto pesante. Tra l’altro la maggior parte del personale impegnato al CIV è semi-professionista, durante la settimana fa altri lavori quindi fatica a reggere certi ritmi. Per i piloti stessi non è stato facile gestire la manifestazione, un’altalena di emozioni.

Gara 2 Superbike

Dopo la vittoria in gara-1, Michele Pirro non riesce a ripersi la domenica e perde il primato in classifica Superbike conquistato di notte ad appannaggio di Lorenzo Zanetti. Il successo va a Luca Bernardi su Aprilia, brillantissimo già sabato sera ed al suo secondo trionfo stagionale. Luca ha dominato vincendo con oltre 6 secondi di vantaggio. Alle sue spalle accesissima bagarre tra Luca Vitali, Lorenzo Zanetti Alessandro Delbianco e Samuele Cavalieri che hanno concluso la gara in quest’ordine e praticamente al photo-finish. Decimo Michele Pirro, in rimonta dopo due cadute.

Lorenzo Zanetti guida la classifica con 149 punti davanti a Michele Pirro a quota 140. Si avvicina Luca Bernardi che dopo inizio di stagione sfortunato ora è terzo a 28 punti dalla vetta. Saranno decisivi i due round Superbike conclusi: appuntamento al Mugello, il 2-3 settembre.