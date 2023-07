C’è voluto un Michele Pirro semplicemente perfetto per tenere a bada Luca Bernardi nella Racing Night della Superbike a Misano. Una sfida Ducati contro Aprilia di altissimo livello, senza un attimo di respiro e un cronologico da altre platee. Davanti ad un pubblico numeroso ed entusiasta il tester della Rossa in MotoGP torna al comando del tricolore, per un solo punto su Lorenzo Zanetti finito al terzo posto.

Senza respiro

Pirro e Bernardi hanno continuato lo spettacolare confronto diretto iniziato il mese scorso a Vallelunga. In quella circostanza il più esperto era affondato sotto i colpi dell’arrembante 21enne di San Marino, una scivolata costata alla Ducati Barni la vetta del campionato. Luca ci ha provato di nuovo, attuando la stessa tattica: pressare da vicino Pirro, incalzarlo a suon di giri veloci sperando in un nuovo passo falso. Michele, scattato dalla pole, però stavolta non ha lasciato spiragli. Alla luce dei fari ha firmato la vittoria numero 63 in campo nazionale, la quinta in sette gare nella Superbike ’23. “Una delle vittorie più belle, in uno scenario unico” ha commentato un felicissimo Pirro. “L’errore di Vallelunga? Quando spingi sempre al massimo può succedere.”

Zanetti insiste

Il pilota bresciano ha perso la vetta del tricolore, ma non il solito mordente. “Non è stata una vigilia facile e nel giro di allineamento ho avuto un problema, poi risolto” ha commentato Zanetti. “Un podio in queste condizioni vale oro.” Il CIV riparte praticamente da zero, gara 2 completerà il programma di Misano alle 14:45 di domenica. “Zorro” ha dovuto sudarsi il podio, nell’acceso duello con un Alex Delbianco finalmente uscito dal limbo. Le prove del romagnolo di Yamaha Keope non erano state brillanti, ma la notte di Misano gli ha ridato lo sprint giusto.

58 Il racconto illustrato ispirato a Marco Simoncelli – Su Amazon