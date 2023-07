Quello a Most non è stato un round facile per Alvaro Bautista, 12° in Gara 1 e poi 3° in Superpole Race. Ma in Gara 2, complice la caduta e il ritiro di Toprak Razgatlioglu, è riuscito a vincere e ad avere un vantaggio (74 punti) in classifica superiore a quello (70 punti) che aveva prima di arrivare in Repubblica Ceca. Resta sempre lui il favoritissimo alla conquista del titolo Superbike 2023, ma sarebbe stato interessante vedere fino alla fine la lotta tra il pilota Ducati e il turco.

Per il 38enne di Talavera de la Reina vittoria numero 50 nel WorldSBK e numero 18 in un singolo campionato (nuovo record). Può andare in vacanza molto felice.

Superbike Most, Bautista tira un sospiro di sollievo

Bautista è contento di come è finito questo fine settimana: “Non mi aspettavo di vincere nel weekend, soprattutto dopo le difficoltà avute venerdì e sabato. Sono rimasto calmo e non mi sono preoccupato. Questa pista è diversa dalle altre per il layout e anche per le gomme, ho faticato un po’ nei tanti cambi di direzione veloci presenti. La moto diventava instabile e non potevo guidare come al solito. Con i problemi avuti venerdì e sabato, è stato un disastro. Comunque ho creduto in me stesso, ho cercato di dare il mio meglio e rimanere concentrato”.

Per Alvaro è stato importante fare una bella rimonta nella sprint, dove è partito 14° ed è arrivato 3° al traguardo: La Superpole Race è stata la chiave, era importante per migliorare la posizione di partenza per Gara 2 ed è stato ottimo conquistare il terzo posto. In Gara 2 ho battagliato con Toprak ed è stato divertente. Poi non so se abbia commesso un errore o sia successo qualcosa. Ieri sono stato sfortunato e oggi fortunato. Sono felice, il mio team ha fatto un grande lavoro“.

Razgatlioglu avrebbe battuto Alvaro?

Nonostante il ritiro in Gara 2 a Imola e le difficoltà incontrate a Most nelle prime due giornate, il pilota del team Aruba Ducati non ha perso la calma e lucidità mentale: “In gara tutto può succedere. Devi restare concentrato e fare il tuo lavoro. Non ho pensato ai punti e al campionato, ho provato a fare del mio meglio. Sono contento. Per me è importante avere un buon feeling con la moto per poter esprimere il mio massimo. Non ho mai perso la concentrazione“.

Dopo aver parlato ai media presenti presso il circuito, sono arrivate anche le parole ai canali ufficiali Ducati: “Credo che questa sia la vittoria più bella fino a questo momento nella stagione. Sono sicuro: insieme a Toprak abbiamo regalato tanto spettacolo ai tifosi presenti e a tutti gli appassionati. Mi dispiace che sia caduto, perché mi sarebbe piaciuto lottare con lui fino alla fine, anche se sapevo che probabilmente non avrei avuto chance. Sono molto felice, soprattutto per il team. Andiamo in vacanza sereni”.

Foto: Aruba Racing Ducati