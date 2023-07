Andrea Adamo sbanca il GP di Finlandia sull’infido tracciato di Vantaa e approfittando del nuovo colpo di sfortuna del rivale Jago Geerts compie un altro, importantissimo, passo verso la conquista del Mondiale MX2, la serie riservata agli under 23 anni. Il 20enne siciliano sotto l’ala del suo mentòre Tony Cairoli ha messo a segno il colpaccio facendo pesare un’indiscussa superiorità in entrambe nelle le manche. Nella prima ha messo in riga i compagni di marca KTM Simon Langerfeld e Liam Everts. Nella seconda nuova doppietta Adamo-Langerfeld, con il belga Lucas Coenen (Husqvarna) a completare il quadro. Conquistando il GP e il massimo punteggio possibile (50 punti) Andrea ha capitalizzato al massimo l’inconveniente che ha fermato il rivale Geerts.

Jago Geerts, che sfortuna

Il belga della Yamaha nel corso del primo giro della prima manche non è riuscito ad evitare un altro pilota cadutogli davanti, finendo rovinosamente a terra. Qui sotto la sequenza video dell’incidente. Si è rialzato con le sue gambe, ma i medici hanno rilevato la frattura della spalla sinistra. Geerts è già rientrato in Belgio, per verificare la necessità l’opportunità di un intervento che possa ridurre al massimo la convalescenza. Restano infatti cinque GP da disputare, per teorici 250 punti in palio. Dunque i tempi di recupero per lui diventano fondamentali. Il prossimo round del Mondiale si correrà il 13 agosto sul tracciato svedese di Uddevalla.

La classifica del Mondiale MX2

1.Adamo (KMT) punti 619; 2. Geerts (Yamaha) 559; 3. Everts (KTM) 532; 4. de Wolf (Husqvarna) 501; 5. Langerfelder (KTM) 492; 6. Benistant (Yamaha) 462; 7. Coenen Lucas (Husqvarna) 461; 8. van de Moosdijik (Husqvarna) 433; 9. Horgmo (Kawasaki) 395; 10. Pancar (KTM) 273.

Romain Febvre magic moment: quinto trionfo di fila!

In MXGP continua lo strepitoso momento di forma di Romain Febvre (Kawasaki). Con un primo e secondo di manche l’ex iridato firma il quinto GP consecutivo ma questo impressionante ritmo ha appena scalfito la leadership iridata di Jorge Prado. Anche sulla pista finlandese il pilota KTM ha limitato al massimo i danni, lasciando appena due punti all’inseguitore. Quindi il primato non corre rischi, Febvre resta a distanza di sicurezza: 98 punti di divario, pari al bottino in palio in due dei cinque GP che restano. Buona prestazione per i due assi della MXGP appena rientrati da lunghi stop. Jeffrey Herlings (KTM) ha concluso quinto, nonostante in gara 1 sia stato obbligato ad una sosta in pit lane per cambio di occhiali. L’olandese ha preceduto Tim Gajser (Honda), il campione in carica appena rientrato in pista dopo il serio infortunio in precampionato. Alberto Forato (KTM) migliore dei nostri: dodicesimo.

La classifica del Mondiale MXGP

1.Prado (GasGas) 720 punti; 2. Febvre (Kawasaki) 622; 3. Seewer (Yamaha) 550; 4. Coldenhoff (Yamaha) 525; 5. Fernandez (Honda) 489; 6. Vlaanderen (Yamaha) 477; 7. Herlings (KTM) 418; 8. Forato (KTM) 350; 9. Guillod (Yamaha) 276; 10. Paturel (Yamaha) 204.

