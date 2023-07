Superbike Most, Razgatlioglu beffato dalla gomma: “È scoppiata”

Davvero molto sfortunato Toprak Razgatlioglu in Gara 2 Superbike a Most. Mentre guidava la corsa davanti ad Alvaro Bautista, è stato protagonista di un highside che lo ha costretto al ritiro. Errore suo? No, la gomma posteriore ha ceduto e lo ha fatto cadere, spalancando così la porta alla vittoria del pilota Ducati. Se avesse trionfato il turco, il distacco in classifica tra i due sarebbe stato di 44 punti, invece è di 74. Una ghiotta chance di riaprire il campionato è andata in fumo.

Superbike Most, Razgatlioglu rammaricato dopo Gara 2

Razgatlioglu non può che essere amareggiato per l’epilogo di Gara 2: “È stato davvero strano, non mi aspettavo questa fine. La gomma posteriore è scoppiata. Ero sorpreso, dopo la caduta ho guardato e ho visto che si trattava della gomma. Davvero strano, è la prima volta che succede nella mia vita. Sono stato fortunato che non sia capitato in curva 1, sono caduto in una curva lenta e questo è positivo. Negli ultimi giri stavo guidando calmo e il gap aumentava. Mi sono divertito e penso lo abbiano fatto tutti i tifosi, però sono stato sfortunato. Non sono arrabbiato con Pirelli, che qui ha portato una gomma più dura. Ora guardiamo avanti, continuerò a lottare“.

Il campione del mondo Superbike 2021 non se la prende con Pirelli, che comunque analizzerà bene il pneumatico in questione per capire nel dettaglio cosa sia successo ed evitare nuovi guai in futuro.

Toprak non molla

Toprak e Bautista stavano facendo una bella lotta e il turco era fantastico nel tirare le staccate in curva 1, evitando di essere superato dal rivale: “Il piano di gara, specialmente per l’uscita dall’ultima curva, era quello di essere davanti perché stando dietro poi sarebbe stato difficile superare la Ducati. Ha funzionato, anche se la gara non è finita bene. Comunque è stata una bella lotta quella con Alvaro, mi sono divertito e abbiamo battagliato in modo davvero pulito. Continueremo a lottare, non vedo l’ora che arrivi la Francia tra sei settimane“.

Poteva avere una situazione classifica migliore senza il ritiro dell’ultima mance, però il pilota Yamaha non vuole pensarci: “Non ho pensato al campionato, ragiono gara per gara. Non so neanche quale sia il gap adesso. Nell’ultima manche avevo bisogno di vincere, ho dato tutto. In questo weekend ho guidato come a Imola. Per me non è semplice, però battaglierò ancora per vincere e vedremo cosa succederà“.

