Casey Stoner si è ritirato dalla MotoGP dopo la stagione 2012, all’età di soli 27 anni, lasciando attoniti il paddock e i tifosi. Solo a distanza di anni ha confessato che stava lottando contro alcuni seri problemi di salute, una sindrome da stanchezza cronica che l’ha costretto a rinunciare a molte cose anche nella sua vita privata.

La sindrome da stanchezza cronica

Alla fine del 2019 il campione australiano ha rivelato che stava lottando contro una perenne mancanza di energia che lo costringeva sul divano per gran parte del giorno. Sebbene le sue condizioni siano migliorate, ogni tanto questa patologia riesplode e influisce sulla sua vita. Stoner ha anche ammesso di aver “preso il Covid tre volte” alla fine del 2021, cosa che attribuisce alle sue condizioni di salute precarie. “Il mio corpo è debole, passo da momenti in cui mi sento bene ad altri in cui devo solo stare sdraiato sul divano“, ha raccontato a ‘La Gazzetta dello Sport’. Nei giorni scorsi è però riuscito a girare in moto insieme a Leon Camier, in Andorra. “All’inizio avevo un male tremendo agli avambracci, ma poi mi sono goduto ogni momento”.

La MotoGP di oggi

Casey Stoner segue a sprazzi il campionato MotoGP 2023, perché sta ristrutturando casa e al momento vive “in un capanno senza tv“. Di certo lo show attuale non lo entusiasma: troppi dispositivi meccanici ed elettronici, troppa aerodinamica, i prototipi sono troppo vicini al limite della Formula 1. “Non c’è nessuno che derapa, che fa qualcosa di diverso, tutti hanno un controllo perfetto, apri il gas e la moto non ha il minimo sbandamento – ha spiegato il due volte iridato -. È frustrante. E per quanto io ami questo sport e le gare, sono deluso dal vedere a che punto siamo arrivati“.

