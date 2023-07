MX2, Andrea Adamo reset e trionfo: è un colpo da Mondiale

Un altro tassello importante nella grande stagione 2023 di Andrea Adamo. Il giovane pilota siciliano non aveva mai vinto un GP trionfando in entrambe le gare, in Finlandia però questo traguardo è arrivato. Serviva una risposta dopo le grandi difficoltà del weekend precedente a Lommel, Adamo però ha prontamente rimediato realizzando una domenica semplicemente perfetta a Vantaa. E con Jago Geerts di nuovo KO per un altro infortunio, è un grande allungo nella generale MX2: l’impresa mondiale appare possibile.

Adamo 10 e lode

Sesto nella Qualifying Race del sabato, il pilota KTM ha poi sferrato l’attacco a tutto campo. Non è mancato qualche testa a testa in entrambe le manche della domenica, prima che Adamo riuscisse a prendere il largo e a volare verso la vittoria. I successi in gara e di GP c’erano già stati, ma mai con un doppio trionfo come invece s’è visto in Finlandia. Andrea Adamo continua a crescere e sta sbaragliando la concorrenza, fatto che l’ha portato ad allungare nuovamente nella generale. L’unico che stava lottando per arginarlo ultimamente era Jago Geerts, la cui striscia positiva di successi consecutivi si è fermata a 3. Il brutto incidente in Gara 1 infatti ha provocato la frattura della clavicola sinistra, incerti al momento i tempi di rientro. Geerts era a soli 13 punti di ritardo da Adamo, ora invece parliamo di un tesoretto di 60 punti per il pilota italiano.

Colpaccio nel mirino

Tocca una breve “pausa”, il prossimo evento in Svezia sarà nel weekend del 13 agosto ed il numero #80 tiene sempre più saldamente la tabella rossa della MX2. “Siamo venuti qui per fare un reset.” Questo il chiaro obiettivo soprattutto dopo un GP delle Fiandre complicato, un’ulteriore motivazione verso la Finlandia. “Onestamente non mi aspettavo questo risultato” ha ammesso Adamo alla fine della domenica a Vantaa. “Ho tenuto la stessa mentalità, pensando solo ad ottenere il miglior risultato possibile. Mi sentivo bene e ho fatto delle buone partenze, ma ho dovuto lavorare per passare davanti. Abbiamo fatto un grande lavoro.” Cinque round alla fine del 2023, tanti punti ancora in ballo, ma Andrea Adamo si sta dirigendo a tutto gas verso il colpaccio.

Foto: KTM Images/Ray Archer