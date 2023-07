di Christian Napoli

Christian Napoli domenica 6 agosto correrà la sua prima 8 ore di Suzuka. Gareggia nel Mondiale Endurance dal 2016 (la sua storia). A Suzuka parteciperà con la Yamaha R1 #65 del team Motobox Kremer Racing assieme a Geoffroy Dehaye e Daniel Rubin. Nei prossimi giorni ci farà vivere da dentro le emozioni di un pilota impegnato in una sfida così affasciante. Christian è appena atterrato a Tokyio: ecco la sua prima pagina di diario.

Christian Napoli: il primo giorno in Giappone

Sono arrivato in Giappone e sono ancora più emozionato. E’ spettacolare questo Paese perché hanno una cultura, un modo di fare, una maniera di vivere che mi piace un sacco. E’ un paese molto pulito, la gente è molto rispettosa e mi emoziona ancora di più. Trascorro una giornata a Tokio poi vado sul Monte Fuji ed andremo a Kioto per poi andare a Suzuka. Ho sempre desiderato vedere come vivono, la loro storia, i templi. Voglio godermi al massimo questi tre o quattro giorni immergendomi nella loro cultura. Sto mangiando come loro e vivendo come loro.

Andrò poi in circuito e staccherò completamente la spina. Lì cercherò d’imparare quelle curve, ancora non le ho contate e non so neppure quante sono, per dare il massimo di me stesso. Si sa che è la gara più difficile di tutte a livello di temperature, gomme, prestazioni. Ora mi godo al massimo questi giorni.

9 Immagini

1 di 9

2 di 9

3 di 9

4 di 9

5 di 9

6 di 9

7 di 9

8 di 9

9 di 9 ‘

Che favola Marco Simoncelli! “58” racconto illustrato in vendita anche su Amazon Libri