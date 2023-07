Superbike, Petrucci 3° a Most: assalto alle prime file in Superpole

Un buon venerdì di prove libere Superbike per Danilo Petrucci, che a Most non aveva mai corso prima. Dopo una FP1 in cui ha fatto solo 5 giri a causa delle difficili condizioni della pista, nel pomeriggio sull’asciutto ha ottenuto il 3° tempo a soli 104 millesimi dal leader Toprak Razgatlioglu. Un buon inizio per il pilota del Barni Spark Racing Team, che aspira a un weekend da protagonista in Repubblica Ceca.

Superbike Most, Petrucci si sente competitivo

Petrucci è contento del suo debutto a Most: “Al mattino è stato preoccupante, perché non c’erano chance di guidare. Le condizioni erano complicate a causa della pioggia, l’asfalto era sporco. Nel pomeriggio le condizioni sono state abbastanza buone. È stato il mio primo giorno qui con la Superbike, non avevo dati del 2022. Ho corso qui solo con una moto di serie ed è molto diverso. Oggi mi sono divertito. I 22 giri della gara saranno impegnativi, però il clima è migliore rispetto a Imola“.

Il distacco da Razgatlioglu è ridotto e questo lo fa essere felice, anche se sente che ci sono cose da migliorare sulla sua Ducati Panigale V4 R: “Non male. Di solito ho un buon feeling quando l’asfalto è nuovo, questo ha solo un anno e ha buona aderenza. Non sono completamente soddisfatto della moto, però il tempo non è brutto. Posso essere felice per oggi“.

Danilo vuole partire davanti

Petrucci in MotoGP ha fatto diverse belle gare sul bagnato, però in Superbike non ha avuto ancora modo di capire bene il comportamento delle gomme e della moto. Preferisce un weekend asciutto in Repubblica Ceca: “Non ho molta esperienza con la pioggia con queste gomme. Mi piacerebbe avere una sessione full wet, solo a Phillip Island ho usato le gomme da bagnato. Non ho dati, non ho setup. Siamo andati in gara completamente alla cieca e ora sono nella stessa posizione, non ho avuto un turno bagnato finora. Vorrei vedere qual è il mio potenziale sul bagnato, però penso che sia più divertente per tutti correre sull’asciutto. Le condizioni miste, invece, non piacciono nessuno“.

Il passo gara va migliorato, ma al tempo stesso il pilota del Barni Spark Racing Team ci tiene ad essere forte sul giro secco: “La pista è un po’ piccola e fisicamente impegnativa. Sono abbastanza soddisfatto della mia gestione gomme. Abbiamo bisogno di altri giri per capire, domani mi focalizzerò molto anche sul giro singolo per avere una buona posizione di partenza in gara“.

Infine gli è stato chiesto se pensa di avere la chance di ottenere la prima fila e ha risposto così: “Spero sia possibile. Devo usare tutta la nostra esperienza, la nostra velocità e il nostro potenziale per farcela. Il giro singolo al momento è il mio punto debole, sono più veloce dopo 3-4 giri quando la gomma non è più completamente nuova. Realisticamente, forse la seconda fila può essere un buon obiettivo per poi permetterci di lottare con i top rider in gara“.

Foto: Barni Spark Racing Team