Alvaro Bautista ha il 6° tempo assoluto al termine del venerdì di prove libere Superbike in Repubblica Ceca. Sono 287 i millesimi che lo separano dal leader Toprak Razgatlioglu. In classifica è il quarto dei piloti Ducati, dato che Danilo Petrucci, Michael Ruben Rinaldi e Axel Bassani lo precedono. Ma contano le gare e lì ci aspettiamo di vedere lo spagnolo in lotta per vincere. Inoltre, bisogna sottolineare che la sua Panigale V4 R ha avuto un problema tecnico nella FP2.

Superbike Most, il bilancio di Bautista

Bautista al termine della giornata ha spiegato come sono andate le cose: “Oggi è stato un po’ difficile per noi, al mattino le condizioni erano complicate e non erano ideali né alle gomme da bagnato né a quelle da asciutto. Quindi non ho fatto molti giri. Nel pomeriggio al primo giro ho avuto un problema riguardante la pressione dell’olio. Il motore di oggi aveva tanti chilometri e ho avvertito qualcosa di strano. Ho perso diverso tempo al box e non ho potuto fare il piano previsto. Comunque ho fatto dei giri e ho preso dei riferimenti. Non è stato il venerdì migliore, però sono fiducioso per domani“.

Il campione in carica della Superbike non ha potuto sfruttare tutto il tempo a disposizione nel pomeriggio e quindi non ha ancora un setup ideale, ci lavorerà nell’ultima sessione di prove libere: “Pirelli ha portato gomme differenti per questo weekend e nessuno ha dei riferimenti. Il nostro obiettivo era comparare la gomma che conosciamo e il nuovo compound. Non siamo riusciti a farlo e probabilmente non avremo abbastanza tempo in FP3. Faremo del nostro meglio. Oggi non abbiamo trovato il setup perfetto, non mi sono sentito completamente a mio agio sulla moto. Domani cambieremo qualcosa per migliorare il mio feeling, ripartiremo da zero e spero che vada meglio“.

Ovviamente, Alvaro auspica che ci sia un clima favorevole e non la pioggia nel resto del weekend: “Preferisco condizioni da asciutto, specialmente su un circuito che ha questo bel layout con delle curve davvero veloci e mi diverto. Spero che ci sarà sole, anche perché abbiamo un po’ di lavoro da fare“.

Foto: Aruba Racing Ducati