Nicolò Bulega riporta la Ducati davanti a tutti: è questo il bilancio del venerdi Supersport sul tracciato di Most, nella Repubblica Ceca. Stefano Manzi, pupillo Yamaha reduce dal trionfo imolese, deve accontentarsi del settimo posto: il suo giro veloce in 1’35″452 viene cancellato per esposizione delle bandiere gialle causa la scivolata di Lorenzo Dalla Porta. L’ex iridato della Moto3 è al debutto nella serie cadetta delle derivate dalla serie, che potrebbe diventare trampolino di (ri)lancio dopo l’amara conclusione della campagna Moto2.

Dalla Porta, è un debutto senza rete

Il primo giorno di apprendistato si chiude in 23° posizione: non c’era da aspettarsi di più, visto che Lorenzo non conosce moto, squadra, gomme e pista. Il tutto condito in una giornata complicata per tutti dal punto di vista meteo, figuriamoci per lui che avrebbe avuto bisogno di condizioni ideali e girare più possibile. Inoltre prima di Most Dalla Porta ha provato solo brevemente la Yamaha R6 della sua nuova squadra, la ravennate Evan Bros. Più difficile di cosi non poteva essere. La caduta però non ha lasciato strascichi fisici.

Lucas Mahias che botto

La seconda sessione è stata sospesa per l’incidente occorso a Lucas Mahias, pilota di Kawasaki Puccetti che sostituisce l’infortunato di lungo corso Can Oncu. Il francese ha subìto contusioni alla gamba e alla caviglia destri: il dolore è forte ma non ci sono fratture. Si spera che sia in grado di continuare il week end, decisione dopo il controllo medico pre Superpole di sabato mattina. La classifica provvisoria vede in seconda posizione la Kawasaki di Adrian Huertas, iberico rampante che sta aleggiando con sempre più frequenza nelle alte sfere. Precede Federico Caricasulo e Jorge Navarro, seconda guida Ten Kate per la prima volta davanti al caposquadra Stefano Manzi, anche se con aiuto delle circostante. Bene anche Raffaele De Rosa: quinto tempo. In scia a Bulega ci sono tre Ducati V2 nelle prime cinque posizioni.

