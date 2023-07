F1 GP Belgio, Qualifiche: Verstappen penalizzato, Leclerc partirà dalla pole

Le Qualifiche del Gran Premio del Belgio 2023 di F1 sono appena terminate. Il miglior tempo è stato conquistato da Max Verstappen in 1’46″168, ultimo giro spaventoso. Il pilota della Red Bull, però, partirà 6° per una penalità di 5 posizioni per la sostituzione del cambio.

Ha rifilato 820 millesimi a Charles Leclerc, che nella gara di domenica scatterà dalla pole position. In prima fila ci sarà anche l’altra Red Bull, quella di Sergio Perez. Dietro la Mercedes di Lewis Hamilton e la Ferrari di Carlo Sainz. In terza fila con Verstappen ci sarà la McLaren di Oscar Piastri, che ha battuto il compagno di squadra Lando Norris. L’inglese sarà in quarta fila con il connazionale George Russell. Top 10 chiusa dalle Aston Martin di Fernando Alonso e Lance Stroll.

F1 GP Belgio 2023, risultati Qualifiche: tempi ufficiali, classifica finale e griglia di partenza

1 Max Verstappen Red Bull Racing 1:46.168 (partirà in P6 per una penalità di 5 posizioni)

2 Charles Leclerc Ferrari +0.820

3 Sergio Perez Red Bull Racing +0.877

4 Lewis Hamilton Mercedes +0.919

5 Carlos Sainz Ferrari +0.984

6 Oscar Piastri McLaren +1.197

7 Lando Norris McLaren +1.501

8 George Russell Mercedes +1.637

9 Fernando Alonso Aston Martin +1.675

10 Lance Stroll Aston Martin +2.673

11 Yuki Tsunoda AlphaTauri

12 Pierre Gasly Alpine

13 Kevin Magnussen Haas F1 Team

14 Valtteri Bottas Alfa Romeo

15 Esteban Ocon Alpine

16 Alexander Albon Williams

17 Guanyu Zhou Alfa Romeo

18 Logan Sargeant Williams

19 Daniel Ricciardo AlphaTauri

20 Nico Hulkenberg Haas F1 Team

Foto: Formula1.com