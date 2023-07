F1 GP Belgio 2023: orari tv e streaming su Sky, Now e TV8

Archiviato l’appuntamento in Ungheria, la F1 tornerà in pista in questo fine settimana per il Gran Premio del Belgio. Si tratta di uno degli eventi più attesi del calendario, visto che si corre su un tracciato storico e spettacolare come quello di Spa-Francorchamps. I tifosi non si dovrebbero annoiare.

Da ricordare che è prevista la sprint race, quindi sabato mattina ci saranno le qualifiche dedicate e venerdì quelle per la griglia della domenica. Il format prevede un’unica sessione di prove libere, non l’ideale per preparare il GP.

Formula 1, classifica piloti e costruttori

Ovviamente Max Verstappen sarà il favorito anche in Belgio. Ha vinto le ultime otto gare, sprint race in Austria inclusa, e vuole prendersi anche la nona. Sta letteralmente dominando questo campionato di F1 e a Spa-Francorchamps ci saranno tanti tifosi olandesi a sostenerlo. La Red Bull si aspetta di fare doppietta con un Sergio Perez chiamato a non sbagliare più e ad essere più vicino al suo compagno di squadra.

Da seguire con interesse anche la lotta tra Mercedes, Aston Martin, Ferrari e McLaren. Quest’ultima è cresciuta esponenzialmente da Silverstone e va a caccia di altri buoni risultati. La Ferrari ha deluso molto all’Hungaroring e cerca riscatto sulla pista che nel 2019 regalò a Charles Leclerc la sua prima vittoria in Formula 1.

CLASSIFICA PILOTI

Verstappen 281 punti Perez 171 Alonso 139 Hamilton 133 Russell 90 Sainz 87 Leclerc 80 Norris 60 Stroll 45 Ocon 31 Piastri 27 Gasly 16 Albon 11 Hulkenberg 9 Bottas 5 Zhou 4 Tsunoda 2 Magnussen 2 Sargeant 0 De Vries 0 Ricciardo 0

CLASSIFICA COSTRUTTORI

Red Bull 452 Mercedes 223 Aston Martin 184 Ferrari 167 McLaren 87 Alpine 47 Williams 11 Haas 11 Alfa Romeo 9 AlphaTauri 2

F1 GP Belgio 2023: dove seguirlo in diretta tv e streaming

Il GP del Belgio sarà trasmesso in diretta TV da Sky Sport F1. A disposizione per lo streaming i servizi Sky Go e Now, che trasmetteranno tutto live anche su pc, tablet e smartphone. Il canale in chiaro TV darà solo in differita le qualifiche e le gare. Di seguito il programma con gli orari del weekend a Spa-Francorchamps.

Venerdì 28 luglio 2023

13:30-14:30 Prove Libere 1

17:00-18:00 Qualifiche (22:00 differita TV8)

Sabato 29 luglio 2023

12:00-12:44 Sprint Shootout (19:00 differita TV8)

16:30-17:30 Sprint (20:00 differita TV8)

Domenica 30 luglio 2023

15:00 Gara (18:00 differita TV8)

Foto: Formula1.com