WorldSSP, Federico Caricasulo “A Most per voltare pagina”

Mai una gioia, anzi, quasi mai. Federico Caricasulo quest’anno sta raccogliendo molto meno di quanto semina. E’ costantemente tra i protagonisti del Mondiale Supersport e ad Imola forse avrebbe potuto conquistare due vittorie invece è tornato a casa con zero punti. Ad oggi ha vinto solo una a gara, a Mandalika, ma ha talento, carattere e s’impegna con tutto se se stesso. La sorte gli volta spesso le spalle come ad Imola. Nelle libere era stato velocissimo ed aveva poi conquistato la pole position. In gara-1 però è finito a terra per un’entrata decisa di un avversario ed in gara-2 aveva commesso un errorino. Ora è quarto in classifica mondiale. È praticamente fuori dalla corsa al titolo ma il podio finale è tranquillamente a portata di mano.

Federico Caricasulo, come affronti la trasferta in Repubblica Ceca dopo il week-end nero di Imola?

“A Imola correvo la gara di casa, ci tenevo tanto a fare bene ma è andato tutto storto. Inutile pensarci ancora, ora resetto e rincomincio da capo. Riparto da zero, con la voglia di voltare pagina. Non ho pressioni, anzi, sono molto tranquillo anche perché se si è eccessivamente carichi si rischia di sbagliare ed è un disastro”.

Come ti trovi sulla pista di Most?

“Non sono mai salito sul podio e l’anno scorso ero stato coinvolto nella caduta di Aegerter comunque penso di poter fare bene. Affronterò il week-end nel mondo giusto”.

La corsa al titolo è ormai compromessa.

“A livello matematico ancora no ma dopo Imola sarebbe durissima lottare per la vittoria finale. Affronto però il campionato gara dopo gara cercando di fare sempre del mio meglio poi vediamo alla fine”.

Si sta muovendo qualcosa in prospettiva 2024?

“Ancora no, è tutto fermo tuttavia non seguo direttamente la cosa ma se ne occupa il mio manager. Credo che dopo Most, o comunque al termine della pausa estiva, si dovrebbe avere un quadro un po’ più definito della situazione”.

Foto social Federico Caricasulo