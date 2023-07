MotoGP, Jerez in calendario fino al 2025: “conferma” anche sulla Superbike

Jerez ospiterà il Gran Premio di Spagna del calendario MotoGP anche nel 2024 e nel 2025. La sindaca Maria José Garcia-Pelayo ha firmato il protocollo con Arturo Bernal (consigliere del Turismo, della Cultura e dello Sport in Andalusia) e Carmelo Ezpeleta (CEO di Dorna Sports). Il circuito intitolato al leggendario Angel Nieto rimarrà fuori dalle rotazioni che riguardano le piste iberiche.

MotoGP, Gran Premio di Spagna sempre a Jerez: niente rotazioni

La sindaca Garcia-Pelayo ha ringraziato il governo andaluso e Dorna per la loro collaborazione: “Consente a Jerez di continuare ad essere la sede del Gran Premio. Il Consiglio Comunale preparerà un grande evento in occasione del 40° anniversario del circuito nel 2025, per il quale ho chiesto il sostegno del governo spagnolo, trattandosi di un evento di interesse pubblico. La firma del protocollo è un atto che consolida Jerez come sede del GP di Spagna MotoGP. Ne garantisce la celebrazione nel 2024 e nel 2025, che prima non era garantita. Il Comune, la Giunta e Dorna vogliono che Jerez sia sede fissa del GP di Spagna“.

Anche Bernal è soddisfatto dell’accordo siglato per confermare il prestigioso appuntamento in Andalusia: “Difficile pensare a un Motomondiale senza Jerez, che dal 1987 è teatro di grandi eventi e questo legame non va spezzato. Il governo andaluso vuole che rimanga sede fissa del Gran Premio di Spagna. La Giunta è riuscita a far sì che il GP si svolga nel 2024 e nel 2025, nonostante la concorrenza di altri Paesi che premono per entrare nel calendario. Siamo riusciti a tenere Jerez fuori dalla rotazione grazie al suo status“.

La SBK chiude in Spagna nel 2023?

Ezpeleta è a sua volta contento della soluzione trovata e ha sottolineato “gli sforzi del Comune di Jerez e del governo andaluso per migliorare le strutture e il layout del circuito“.

Il CEO di Dorna ha anche aperto alla possibilità che il tracciato ospiti un round del calendario del Mondiale Superbike, che ha recentemente perso l’Argentina come tappa finale e che deve sostituirla. Salvo sorprese, sarà la pista intitolata ad Angel Nieto ad ospitare Alvaro Bautista e i colleghi.

Foto: Circuitodejerez.com