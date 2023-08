MotoGP: ultimo controllo ok, Pol Espargaro pronto per Silverstone

Il team GASGAS Tech3 ritrova Pol Espargaro. Il ritorno era già annunciato, oggi però il pilota spagnolo ha superato l’ultimo scoglio, il controllo medico in circuito necessario per l’idoneità, il ‘permesso’ di disputare un GP. Finalmente il vero debutto stagionale e con quei colori per Espargaro, certo non semplice visto il lungo stop, ma ora può tornare in azione. Non è l’unico, tutto a posto anche per Jorge Martin operato durante l’estate, per Fabio Di Giannantonio, così come vari ragazzi Moto2 e Moto3: facciamo il punto.

MotoGP GP Silverstone, gli orari delle dirette Sky Sport e TV8

Espargaro, il ritorno

“Finalmente!” Ora il numero #44 in MotoGP, dopo un lunghissimo recupero per il grave infortunio a Portimao, può correre. Il giovedì dedicato anche agli ultimi controlli medici ha allargato il sorriso sul volto di Pol Espargaro, ora ufficialmente a posto. “Questa parte della mia vita mi è mancata molto” ha ammesso lo spagnolo. “So benissimo che questo weekend non sarà facile, anzi è come ricominciare di nuovo dalla preseason. Dovrò ascoltare il mio corpo, capire la nuova moto ed anche familiarizzare col format di quest’anno.” Insomma, per Espargaro tutto da rifare, la sua stagione 2023 scatta ufficialmente dal Gran Premio di Gran Bretagna. In MotoGP aggiungiamo gli OK per Fabio Di Giannantonio, operatosi per sindrome compartimentale al braccio destro, così come per Jorge Martin, sotto i ferri invece per un problema alla gamba destra che lo affliggeva da tempo.

Gli altri idonei

Oltre ad Espargaro, Martin e Di Giannantonio, ci sono alcuni ragazzi al rientro da infortuni anche nelle due classi minori. In Moto3, Lorenzo Fellon è idoneo per la prima volta da Portimao, quando s’è dovuto fermare per un grosso guaio alla spalla destra, ma rientra anche Tatsuki Suzuki, rimessosi dalle fratture a mano e piede sinistri riportate al Mugello. Infine tutto OK anche per il pilota di casa Rory Skinner, rimessosi dalla frattura dell’astragalo del piede destro, oltre a danni muscolari ed ai legamenti di piede e caviglia: sarà l’unico pilota American Racing Team. L’ultimo è Bo Bendsneyder, rimessosi dalla frattura alla clavicola accusata in Germania: l’intervento tempestivo non era bastato per l’idoneità ad Assen.

Foto: Social-Pol Espargaro