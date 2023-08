MotoGP, si riparte da Silverstone: tutto in diretta, gli orari del GP

La lunga pausa estiva è ormai conclusa, si riaccendono i motori. Il circuito di Silverstone è pronto per ospitare il 9° appuntamento del Motomondiale 2023, con tutt’e quattro le categorie in azione. Si rivedono tutti, per la MotoGP si tratterà del primo evento con un format aggiornato ed anche con il nuovo sistema di controllo della pressione delle gomme (i dettagli), due “prime volte” da tenere d’occhio. Abbiamo poi la Moto2 col duello Arbolino-Acosta, la Moto3 con Holgado in vetta, infine la MotoE con Torres leader e Ferrari però vicino. Chi emergerà sulla pista britannica, ci saranno già cambiamenti? Di seguito tutto il programma del GP della Gran Bretagna, con un cambiamento per le gare di domenica: la MotoGP infatti si sposta tra Moto3 e Moto2. La diretta integrale è garantita da Sky Sport MotoGP (in streaming su SkyGo e NowTV), qualifiche e gare in diretta anche su TV8.

GP Silverstone, gli orari di Sky Sport

Venerdì 4 agosto

9:30-9:45 MotoE Prove 1

10:00-10:35 Moto3 Prove 1

10:50-11:30 Moto2 Prove 1

11:45-12:30 MotoGP Prove 1

13:25-13:45 MotoE Prove 2

14:15-14:50 Moto3 Prove 2

15:05-15:45 Moto2 Prove 2

16:00-17:00 MotoGP Prove 2

18:00-18:30 MotoE Qualifiche (Q1-Q2)

Sabato 5 agosto

9:40-10:10 Moto3 Prove 3

10:25-10:55 Moto2 Prove 3

11:10-11:40 MotoGP Prove Libere

11:50-12:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

13:15 MotoE Gara 1

13:50-14:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

14:45-15:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

16:00 MotoGP Sprint Race

17:10 MotoE Gara 2

Domenica 6 agosto

10:45-10:55 MotoGP Warm Up

12:15 Moto3 Gara

14:00 MotoGP Gara

15:30 Moto2 Gara

GP Silverstone, la diretta di TV8

Sabato 5 agosto

11:50-12:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

13:15 MotoE Gara 1

13:50-14:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

14:45-15:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

16:00 MotoGP Sprint

17:10 MotoE Gara 2

Domenica 6 agosto

12:15 Moto3 Gara

14:00 MotoGP Gara

15:30 Moto2 Gara

Foto: Michelin Motorsport