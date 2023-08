MotoGP, Marquez e Mir pronti per Silverstone: che Honda sarà?

La MotoGP torna in azione in questo fine settimana con il Gran Premio di Silverstone e il team Repsol Honda sarà in pista a pieno organico. Infatti, Joan Mir tornerà ad affiancare Marc Marquez nel box.

L’ex pilota Suzuki si era infortunato al mignolo della mano destra durante la seconda sessione di prove al Mugello. La guarigione ha richiesto del tempo e il due volte campione del mondo ha saltato i successivi GP. Ora è pronto per guidare la nuovamente la sua RC213V, sperando di non continuare a cadere come nella prima parte di stagione. Pronto lo è anche il suo compagno di squadra, che ha saltato le gare lunghe al Sachsenring e ad Assen a causa delle cadute rimediate e degli annessi problemi fisici.

MotoGP, che Marquez vedremo a Silverstone?

La pausa del campionato è sicuramente servita a Marquez per rimettersi in sesto sia fisicamente sia mentalmente: “Abbiamo avuto una pausa estiva importante, un’occasione per ripartire e recuperare dopo un inizio d’anno impegnativo. Dal punto di vista fisico e mentale torno in pista riposato e pronto a lavorare. Non vedo l’ora di rivedere tutti nel Repsol Honda Team e di capire il lavoro svolto durante la sosta Silverstone è un circuito in cui ho avuto molte belle battaglie in passato. La cosa più importante è tornare in moto, tornare a lavorare e cercare di migliorare rispetto alla prima metà dell’anno“.

Sarà interessante vedere quale tipo di approccio avrà Marc, se spingerà da subito o se partirà cauto. Tra l’altro da questo weekend in Gran Bretagna c’è un nuovo format che prevede che solamente la seconda sessione di prove sia determinate per l’accesso al Q2 delle Qualifiche, quindi nel primo turno non servirà andare alla ricerca del time attack. Si potrà lavorare sulla moto senza l’assillo del tempo.

Joan Mir cerca una svolta

Anche il 2023 di Mir è stato molto travagliato e adesso il suo auspicio è quello di poter tornare a correre senza più problemi fisici: “La nostra pausa è stata un po’ più lunga di quella di tutti gli altri, ma ora mi sono completamente ripreso dall’infortunio che ho subito al Mugello. Sono tornato ad allenarmi e a guidare diversi tipi di moto come al solito da alcune settimane, quindi mi sento bene fisicamente. L’obiettivo per il fine settimana è sfruttare al meglio ogni sessione e tornare alla mentalità della MotoGP e delle corse dopo tante settimane di assenza. Sarà fantastico rivedere tutti e tornare in sella alla Honda RC213V“.

La situazione di Joan era un po’ drammatica, con tante cadute e praticamente nessun risultato degno di nota. Inoltre, ha accusato dei guai fisici che hanno ulteriormente ostacolato questo suo primo anno in Honda. Ci sono anche rumors su un possibile addio a fine 2023, vedremo se ci saranno sviluppi concreti. Intanto, lui e Marquez sperano che la Honda abbia fatto qualche miglioramento per consentirgli di guidare prendendo meno rischi.

Foto: Repsol Honda