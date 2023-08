Caberg presenta la novità Uptown e lancia un messaggio forte e chiaro, destinato ad agitare molto le acque nel settore: chi ha detto che il jet è adatto solo agli scooteristi? L’azienda bergamasca alza il livello e presenta un casco che, per le sue caratteristiche di sicurezza, design e originalità piacerà molto anche ai mototuristi. Uptown ha riscosso un ottimo successo in occasione della sua presentazione alla scorsa edizione della fiera di Milano.

Un caso espressione del Made in Italy

Il design del casco jet Uptown è espressione del Made in Italy e dell’alta qualità a marchio Caberg. Per la realizzazione di uesto modello ha puntato sulla scelta dei migliori componenti e materiali in circolazione. Sono esaltanti dal connubio con un design dalle linee classiche ed eleganti che hanno fatto del modello Uptown un’ eccellenza dell’artigianato e dell’industria italiana. Le esigenze dei motocilisti moderni sono sempre più elevate e per questo motivo Caberg ha lavorato per rendere Uptown un casco polivalente. Grazie ad un peso di soli 1.150 +/- 50 gr e una lunga visiera protettiva il casco jet dell’azienda bergamasca sarà molto apprezzato da chi va in scooter ma anche da coloro che amano fare viaggi con le moto da turismo.

Taglie e caratteristiche tecniche

Uptown è disponibile in due taglie diverse di calotta (XS, S e M per la calotta piccola e L, XL e XXL per quella grande) per permettere una perfetta proporzione tra il volume del casco. E’ un soluzione che garantisce un volume ridotto del casco e offre sia praticità e comodita di utilizzo quando indossato. L’intera gamma di caschi jet Uptown è equipaggiata di serie con la visiera esterna trasparente antigraffio con lente anti-fog Pinlock. Evitano l’appannamento e garantisco una visione di guida più ampia e con il visierino parasole DVT – Double Visor Tech. E’ studiato per permettere di guidare sempre nelle migliori condizioni di luce, soluzione molto apprezzata dagli appassionati di mototurismo. Per evitare lo strisciamento della visiera sulla calotta e per megliorare il bloccaggio della stessa, Caberg ha inoltre equipaggaito il modello Flyon II con due fermi visiera posizionati lateralemente sulla calotta.

Interni e sistemi di comunicazione

La gamma Caberg Uptown ha interni realizzati con materiali di pregio, tessuti ad alta traspirazione che si adattano perfettamente alla conformazione del volto. In modo particolare nella zona delle guance, conferendo così una calzata ancora più avvolgente e precisa. Gli interni sono estraibili e lavabili. I caschi Uptown sono predisposti per accogliere i principali sistemi di comunicazione in commercio per merito degli spazi presenti nella calotta interna.

Quanto costa?

Uptown è disponibile nelle tre versioni grafiche Loft e nella versione grafica Bloom entrambe al prezzo di 169,99 €. Disponibili anche le versioni monocolore Nero opaco, Antracite opaco, Blue Yama opaco e Bianco ad un prezzo consigliato di 149,99 €.