MotoGP, Franco Morbidelli: VR46 studia le mosse di mercato

Il campionato del mondo di MotoGP riaccende i motori nella giornata di venerdì, ma ha già regalato i primi botti di mercato piloti. Prima l’annuncio della separazione tra Yamaha e Franco Morbidelli, poi dell’arrivo di Alex Rins al fianco di Fabio Quartararo dal 2024. Adesso resta da capire la nuova destinazione dell’italo-brasiliano della VR46 Academy, con la casa di Iwata che gli offre una via di uscita nel WorldSBK, dove prenderebbe il posto di Razgatlioglu.

La linea del tramonto Morbidelli-Yamaha

La grande missione di Franco Morbidelli in MotoGP nel 2023 era quella di tornare nelle zone di vertice, ma non è andato oltre un timido e isolato quarto posto. Le sue prestazioni sono sicuramente migliorate rispetto alla stagione precedente, ma i pessimi risultati del 2022 hanno influito non poco sulle decisioni del costruttore giapponese. Il doppio test privato sulla YZR-M1 di Toprak non è stato certo casuale, ma non è andato a buon fine. Dopo otto round, con la Yamaha ultima nella classifica costruttori, serviva una sterzata quantomeno di facciata. L’uscita di Morbidelli era un atto quasi necessario per cercare di ribaltare un’annata finora molto deludente

Il suo fuoriclasse Fabio Quartararo non ha piena fiducia nelle attuali capacità di sviluppo degli ingegneri, non ha un team satellite e la sua M1 risulta competitiva solo in casi isolati. Il rapporto tra Yamaha e Franky era in bilico da tempo, già quando alla fine del 2022 Lin Jarvis ha ammesso che Razgatlioglu era forse la scelta migliore dopo l’uscita di Maverick Vinales. A nulla sono serviti i due test del campione turco, le sue prestazioni con un prototipo MotoGP non erano all’altezza delle aspettative. Il marchio nipponico ha preso la palla al balzo sfruttando il malcontento di Alex Rins con Honda, rea a suo dire di non fornirgli un trattamento da pilota ufficiale come inizialmente promesso.

Il futuro è in MotoGP?

La firma era nell’aria già da un paio di mesi, resta da capire il destino di Franco Morbidelli. Dalla sua parte ha il gruppo VR46 di Valentino Rossi, impegnato a trovargli una sella in MotoGP. Gresini è un’opzione tangibile, visto che Marco Bezzecchi viene riconfermato nel Mooney VR46 Racing Team con una Desmosedici ufficiale. L’altra ipotesi porta alla LCR Honda dopo il vuoto lasciato da Rins. Deve però fare i conti con una concorrenza molto agguerrita. Da una parte c’è il giovane e talentuoso Tony Arbolino assistito da Carlo Pernat. L’esperto manager genovese in Ducati ha già piazzato Enea Bastianini, prima con Gresini e poi nella squadra ufficiale. Spinge forte anche Iker Lecuona, che in LCR Honda correrà questo fine settimana da sostituto dell’infortunato Alex Rins, e potrebbe avere il potente appoggio di Alberto Puig, plenipotenziario HRC. Per Morbidelli la Superbike resta una pista percorribile: la proposta di Yamaha WorldSBK è valida fino a domenica 6 agosto. Ma l’italo-brasiliano vuole dimostrare di avere ancora qualcosa da dire in classe regina.