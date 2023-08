MotoGP: Iker Lecuona, convitato di pietra di un mercato agitato

Iker Lecuona corre in Superbike con la Honda ufficiale ma è rimasto malato di MotoGP. Non è un mistero che il 23enne stia cercando insistentemente di rientrare in top class, nella quale ha militato due stagioni (20-21) con KTM, finendo sei volte in top ten. Domenica correrà il GP di Gran Bretagna con la Honda LCR. Sostituisce il lungodegente Alex Rins, non ancora ristabilito dalla frattura di tibia e perone conseguenza del brutto volo nella Sprint al Mugello. “Finalmente torno a guidare una moto vera”, ha commentato partendo per Silverstone. Sta parlando della RC213V, il prototipo che ha fatto ammattire Marc Marquez e fatto naufragare i risultati Honda, mai così negativi in decenni di storia. Lecuona vuole tornare in MotoGP, a tutti i costi. Gli frega zero della proposta di rinnovo di Honda HRC nella Superbike ’24. L’obiettivo di Iker è sistemarsi in LCR, sella intorno alle quale girano nomi eccellenti, in queste convulse ore di trattative di mercato, vere o presente. Lecuona rischia di far saltare il banco?

Un alleato potente

In ottica 2024 a LCR Honda è accostato il nome di Franco Morbidelli, tagliato da Yamaha MotoGP per far posto proprio ad Alex Rins. Ma girano anche i nomi di Pedro Acosta, astro nascente in arrivo dalla MotoGP, e perfino di Johann Zarco. Dunque, al cospetto di simile concorrenza, che speranze può avere un Iker Lecuona? In realtà la situazione è più ingarbugliata di quanto non appaiata, perchè Iker ha un alleato potente, cioè Alberto Puig, plenipotenziario Honda in MotoGP. L’ex pilota catalano sta lavorando in un mare tempestoso, perchè la mancanza di risultati è addebitata (e addebitabile) anche alla sua gestione. Ma finora è pienamente in controllo, visto che si tratta della persona che HRC ha messo a capo dei progetti MotoGP e Superbike. Dunque un personaggio chiave, in questa specifica trattativa.

Effetto domino

Va da sè che Puig che Puig considera Lecuona un pilota di grande prospettiva. Non per niente prima di questa nuova esperienza con LCR, stato convocato per due GP, Jerez e Assen, per sostituzioni in Honda HRC. Se lo spagnolo trovasse terreno fertile e riuscisse a coronare il suo sogno di rientro in MotoGP, scatenerebbe un effetto domino considerevole. Perchè con una casella in meno disponibile, tante trattative al rialzo attualmente in corso si arenerebbero improvvisamente. Prendete l’esempio di Franco Morbidelli. Adesso il suo manager sta giocando su due tavoli, LCR Honda e Gresini Ducati. Ma se sparisse una delle due opportunità, per “colpa” di Lecuona, il quadro sarebbe ben diverso. E’ da notare che Morbidelli sembra intenzionato a rifiutare l’ingaggio di 1,5 milioni messo sul piatto da Yamaha Superbike, per sostituire Toprak. L’offerta è valida fino a domenica sei ottobre….

Riflessi in Superbike

Se Lecuona riuscisse a tornare di sopra, libererebbe una Honda ufficiale. La CBR-RR, nonostante le superconcessioni e gli sforzi HRC, non decolla, ma è pur sempre un posto ambitissimo, alla corte del reparto corse più potente del Mondo. Xavi Vierge non si muoverà, e per l’eventuale sostituzione di Iker si è già formata la fila. Scott Redding ha il contro BMW anche nel 2024 ma pare intenzionato a risolverlo, se trovasse di meglio. Però non gode di grande considerazione in Honda. Per cui potrebbero aprirsi interessanti spiragli per due ragazzi italiani: Axel Bassani e Michael Rinaldi. I piloti Superbike sono in ferie fino a settembre, ma per i loro manager è orario di punta…

Foto: Instagram