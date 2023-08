di Christian Napoli

Christian Napoli con la Yamaha YZF-R1 #65 del team Motobox Kremer Racing esordirà questo weekend alla 8 ore di Suzuka. Presenza fissa del Mondiale Endurance FIM EWC dal Bol d’Or 2016 a questa parte, il nostro portabandiera ci racconta in questo suo diario la marcia di avvicinamento verso la prima presenza alla “gara delle gare“. Dopo l’arrivo in Giappone a Tokyo (qui il suo racconto) ed un viaggio tra il Monte Fuji e Kyoto (su questo link il secondo episodio del suo diario), per Christian è arrivato il fatidico momento dell’arrivo al Suzuka Circuit. Con un pizzico di emozione tutt’altro che nascosta…

La magia del Suzuka Circuit

“Sono arrivato in circuito lunedì sera, al tramonto, con le luci della notte e già sognavo! È qualcosa di incredibile! Suzuka è sostanzialmente un circuito creato dentro un parco giochi e viceversa. Per fare un esempio, noi per raggiungere i box dall’hotel del circuito passiamo per la ruota panoramica, le montagne russe, il parco giochi per i bambini… Una roba folle, pazzesca! Non ho mai visto niente del genere in vita mia e credo al mondo non ci sia nulla di paragonabile“.

Il sogno diventa realtà

“Come ho sempre detto correre a Suzuka è il mio sogno sin da quando ho iniziato a correre in moto. Arrivarci finalmente ti sembra di vivere in un film. Oggi è stata una giornata dedicata a prepararci e sistemare tutto: indumenti, tute, svuotare le casse, sistemare i box, fare due giri di pista a piedi per scoprire questo circuito, lo ribadisco a costo di sembrare ripetitivo, davvero folle“.

La follia del circuito di Suzuka

“Suzuka è un circuito impressionante. Su alcuni tratti ci sono vie di fughe enormi, ma ad esempio al rampino ci saranno 50 centimetri dall’asfalto al guard-rail… In ogni caso non vedo l’ora sia domani per iniziare le prime prove libere. Spero il meteo ci sia d’aiuto, in quanto c’è un tifone in avvicinamento dalla Cina che si sta riversando in Giappone, forse tra sabato e domenica. Tuttavia qui il meteo cambia velocemente, pertanto non bisogna tenerne troppo conto delle previsioni metereologiche“.

Domani le prime prove

“Finalmente domani questa avventura alla 8 ore di Suzuka avrà finalmente inizio con la giornata di test. Scoprirò in sella alla mia R1 questo circuito anche se, lo sappiamo, sarà come combattere in una gabbia di leoni entrando con un coltellino! A Suzuka si sa, per team e piloti europei non è mai facile, ma come sempre faremo del nostro meglio!“.

8 Immagini