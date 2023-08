MotoE Silverstone: Granado svetta in pole, giù Torres e Ferrari

Prima uscita per la MotoE a Silverstone che già fa sorridere Ducati, nonostante le basse temperature ed il cielo sempre coperto. Poca fortuna però per i due ragazzi in vetta nella generale: sia Jordi Torres che Matteo Ferrari sono protagonisti di incidenti distinti nel momento determinante, anzi l’italiano è caduto pure con bandiere gialle, altamente probabile l’arrivo di una penalità… La pole position è di Eric Granado su Mattia Casadei. Ecco com’è andato il venerdì MotoE sulla pista britannica.

Prove 1

Turno mattutino, sempre con le temperature più basse, quindi difficile da decifrare e quindi da sfruttare. Un’altra difficoltà stavolta è che si tratta di un circuito nuovo per tutti, non è semplice quindi prendere le misure in vista dei turni più importanti. La MotoE riparte da Hector Garzo capoclassifica della prima sessione in pista dopo la lunga pausa, miglior italiano è l’esordiente Nicholas Spinelli 5°.

MotoE Prove 2/combinata

Una volta di più è proprio questa la sessione determinante per decidere chi disputerà le due sessioni di qualifiche. Anche se le temperature non si sono alzate poi troppo rispetto al mattino… Al comando, per la 5^ volta in 5 Prove 2 stagionali, c’è sempre Matteo Ferrari. Il capoclassifica MotoE Jordi Torres invece chiude la lista dei piloti che disputeranno direttamente la seconda sessione di qualifiche.

MotoE, la Q1

Si comincia come sempre con i 10 ragazzi protagonisti per i due piazzamenti validi per la Q2. Svariati errori nei primi minuti, poi si comincia a fare sul serio. Mattia Casadei infine fa meglio di Ferrari e piazza il nuovo record assoluto della MotoE a Silverstone. Andrea Mantovani lo segue, Alessandro Zaccone 3° invece è il primo degli esclusi.

Q2 incidentata

I due ragazzi italiani raggiungono gli altri otto già in Q2, ora si lotta per la prima pole position MotoE sulla pista britannica. Pole che non sarà di Torres, in highside dopo pochi minuti alla curva 2. Pilota ok, ma poco dopo nello stesso punto, e con bandiere gialle, cade anche Ferrari! A 2:19 dalla fine ecco la bandiera rossa per quell’incidente alla curva 2, nella quale c’è la Ducati Gresini disintegrata.

Si riparte arrotondando a 3 minuti, piloti MotoE in azione per l’ultima occasione. Oltre al duo incidentato, anche Zannoni e Mantovani erano ancora senza tempo, si cerca di rimediare. Il pilota RNF però può fare poco, è costretto a fermarsi a bordo pista per un guaio tecnico… Casadei invece non s’è più mosso e ha tenuto la seconda casella in griglia, dietro al poleman Granado e davanti a Garzo.

Foto: motogp.com