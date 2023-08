MotoGP: primo giorno ricco di novità tecniche a Silverstone

È stato il debutto del format MotoGP ‘rivisto’ dopo l’annuncio del solo secondo turno del venerdì valido per le qualifiche (i dettagli). Fin dalla prima sessione di giornata però si sono viste alcuni aggiornamenti tecnici pressoché su tutte le moto presenti nella categoria. In primis da Honda e Yamaha, i costruttori più al lavoro per annullare il divario visto nei primi 8 round rispetto ai costruttori europei. Diamo un’occhiata a qualche dettaglio attraverso le immagini Dorna Sports.

Yamaha va di aerodinamica

Una delle prime ad attirare l’attenzione è stata la casa dei tre diapason. Sulla MotoGP di Quartararo s’è infatti visto un nuovo pacchetto aerodinamico, di “derivazione” Ducati e KTM soprattutto riguardo le alette. La M1 di Morbidelli invece mostra il profilo utilizzato finora.

Honda, aerodinamica e telai

Nakagami è stato il primo osservato speciale di giornata di casa Honda. È lui infatti il pilota MotoGP che ha lavorato maggiormente col nuovo profilo aerodinamico fin dalle Prove 1. Nelle due immagini si vede la differenza con quello ‘standard’ che sta usando Lecuona.

Non è l’unica prova di giornata, continuano i test anche sui telai. In LCR ci sono i chassis KALEX, soluzioni diverse invece nel team Repsol: Marc Marquez (in foto di copertina) sta utilizzando il secondo telaio Honda, Mir invece è alla terza soluzione HRC.

Dettagli Ducati

Andiamo a guardare in Pramac, precisamente da Martin. Alette di ‘ispirazione’ Aprilia sulla forcella, sembra per dare maggiore stabilità nei cambi di direzione. Nella seconda immagine invece è comparsa una sorta di ‘appendice’ di carbonio sulla ruota, anche questa che richiama un particolare usato sulle RS-GP.

Aprilia e KTM

La casa veneta ha portato un aggiornamento della sua carena “effetto suolo”, la piccola protuberanza che si vede sulla scritta Aprilia.

Infine c’è KTM, che per prima cosa ha ritrovato Pol Espargaro in Tech3 accanto al rookie Augusto Fernandez. Le GASGAS dei due piloti spagnoli hanno il profilo aerodinamico più aggiornato dalla casa austriaca.

Foto: Dorna Sports/motogp.com