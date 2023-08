MotoGP: Marco Bezzecchi SOS, atterraggio d’emergenza (video)

Il primo obiettivo era riprendere il filo. Si può dire che Marco Bezzecchi non è mai andato in vacanza: il pilota VR46 Ducati è ripartito con rinnovata energia, da subito grande protagonista a Silverstone. Purtroppo la perfezione non esiste, anche se certo Bezzecchi avrebbe volentieri fatto a meno del violento highside che ha segnato le sue Prove. Non ha condizionato il suo accesso diretto alla Q2, ma date un’occhiata alle immagini.

99% of Bez's day was perfect! Unfortunately the other 1% hit pretty hard 😮



Marco's made of tough stuff though and he's all good to go for tomorrow! 💪#BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/SZ1379xDgd — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 4, 2023

Il pilota #72 in seguito s’è recato al Centro Medico per precauzione, per controllare insomma che fosse tutto a posto. Non ci sono conseguenze di nessun tipo, a parte i dolori sparsi per il forte contatto con l’asfalto. Marco Bezzecchi però si riconferma un protagonista della stagione 2023 ed un pilota da tenere d’occhio anche per il ‘bottino grosso’.

Pilota OK

“Fortunatamente sto bene! Ho preso un colpo alle gambe quando sono ricaduto sull’asfalto, ma ho solo un po’ di dolore. Niente di cui preoccuparsi.” Marco Bezzecchi rassicura così sulla sua condizione fisica dopo il forte incidente del pomeriggio. Spiega poi l’accaduto: “Ero appena sceso in pista per il secondo time attack. La temperatura della gomma non era sufficientemente alta, quando ho piegato a destra la moto mi ha lanciato.”

Immagini non proprio belle da vedere, ma appunto Bezzecchi non ha riportato conseguenze. L’italiano è già pronto all’attacco, anche se bisogna fare i conti con la possibilità più che concreta che arrivi la pioggia. “Vale per tutti” ha sottolineato Bezzecchi. “Non ho mai guidato la MotoGP sul bagnato a Silverstone, farò del mio meglio.”

Immagini: motogp.com