MotoGP, Bagnaia non ha paura di Espargarò: “Strategia diversa”

Un venerdì a due facce per Francesco Bagnaia a Silverstone. Al mattino una sessione di prove libere un po’ problematica e conclusa con il 14° tempo, poi il riscatto nel pomeriggio con un 6° tempo che gli permette di accedere direttamente al Q2 delle Qualifiche MotoGP. Quest’ultimo obiettivo era fondamentale e lo ha raggiunto, evitando di complicarsi la giornata di sabato.

MotoGP Silverstone, le sensazioni di Bagnaia

Bagnaia ai microfoni di Sky Sport MotoGP ha espresso le sue considerazioni su questa giornata: “Stamattina abbiamo avuto un piccolo problema su una delle moto. Ciò ci ha costretto a usarne solamente una e il setting che aveva non mi entusiasmava. È stato un turno un po’ così, anche se ci ha comunque indirizzato verso un setting diverso. Nel pomeriggio il problema si è ripresentato e lo abbiamo risolto solo alla fine, quando abbiamo provato le partenze“.

Una delle Ducati Desmosedici GP23 nel suo box ha avuto problemi che il pilota non ha voluto specificare, ma che sembrano essere stati risolti. Ha lavorato con la seconda moto e le cose sono filate lisce al pomeriggio: “Con l’altra sono riuscito a lavorare bene, mi sono trovato comodo con gomme usate medie. Sono contento. Il primo time attack non è stato perfetto, c’è stato un piccolo rischio con Enea, ma il secondo tentativo è andato bene. Sono felice, una giornata sicuramente positiva“.

Il tempo di Aleix Espargarò non lo preoccupa

Aleix Espargarò ha siglato il miglior tempo di giornata staccando il secondo Jorge Martin, di oltre 6 decimi, e Pecco di quasi 8. Il campione in carica MotoGP ha esposto il suo pensiero in merito: “Mi ha impressionato appena l’ho visto, poi ho guardato bene i tempi e ho vito lo ha fatto al terzo time attack. Una strategia fatta perché danno per scontato che domani piova, non ci sono problemi col numero di gomme che abbiamo. La loro è una strategia diversa, ci può stare, ma quando ho visto che si trattava del terzo tentativo sicuramente ha cambiato il mio pensiero. Avesse fatto subito quel tempo sarebbe stato peggio, invece così ci può stare“.

Bagnaia è tranquillo, in attesa di vedere quali condizioni ci saranno sabato. Le previsioni meteo danno pioggia molto probabile, quindi sarà importante farsi trovare pronti.

Foto: Ducati Corse