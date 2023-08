Moto3 Silverstone: Masia in pole, Holgado altro volo

Dopo un finale non proprio certo per alcune bandiere gialle, la certezza di Jaume Masia in pole position. Scott Ogden stava già esultando, che gioia sarebbe stata in casa… Ma gli incidenti di Holgado e Furusato proprio alla fine portano alla cancellazione di tanti tempi, incluso il suo da prima casella in griglia. Il britannico tiene comunque il secondo posto proprio davanti al leader Moto3, sfiora la prima fila invece Rossi, infine il migliore dei nostri. Bravo l’esordiente Farioli, peccato solo per il finale ma si vedono già segnali interessanti, da confermare già domani. La cronaca delle qualifiche a Silverstone.

Q1: Italia al completo

La pioggia è cessata, ma la pista rimane sempre molto, molto bagnata. La Moto3 quindi comincia le sue qualifiche così, riprendendo il filo di quanto visto durante le Prove 3. Le condizioni sono insidiose, ne abbiamo la prova con l’highside di Fellon alla curva 7 nel giro d’uscita, ma non sarà l’unico del turno: seguiranno infatti la caduta di Alonso, il doppio incidente di Munoz, infine è a terra anche Salvador. La bella notizia è che nelle prime quattro posizioni c’è anche Filippo Farioli: nel prossimo turno ci sono quindi tutti i ragazzi italiani della Moto3.

Q2: Holgado cade ancora

Pista che si sta lentamente asciugando, turno però che comincia malissimo per Artigas. Neanche il tempo di uscire che deve spingere la sua moto fuori pista, cercando di riportarla di corsa al box. Neanche il tempo di vedere i primi tempi che la situazione peggiora, ecco il ritorno di qualche goccia di pioggia… Non troppo influente, non si ferma infatti la battaglia per le prime posizioni. Purtroppo però seguono due brutti incidenti, uno per il leader Moto3 Holgado ed un altro per Furusato. Alla fine, chiarita tutta la situazione confusa seguita alle bandiere gialle, esulta Jaume Masia in pole position sul pilota di casa Scott Ogden, conserva la P3 Daniel Holgado.

Foto: motogp.com