Mattinata sotto la pioggia con Ivan Ortola al top. Il neo 19enne di MTA piazza la zampata anche in condizioni decisamente complicate, come dimostrando gli incidenti sia del leader Moto3 Holgado (che ieri s’è preso la Q2 diretta davvero all’ultimo e per un pelo) che di Masia, a terra anzi per ben due volte. Stefano Nepa chiude 5° e come miglior pilota italiano anche in questa situazione, ma la classifica chiaramente invariata rispetto al primo giorno a Silverstone. Ecco intanto com’è andata l’ultima sessione sulla pista britannica.

Moto3 sull’acqua

Pioggia forte, vento, visibilità quindi tutt’altro che perfetta: quello che si temeva si è concretizzato, il maltempo è arrivato a sferzare Silverstone. E sembra che per domani debba tornare il sole… Ma oggi tocca sull’acqua, di conseguenza non ci sono miglioramenti per la Moto3, apripista anche di questa seconda giornata sulla pista britannica. La classifica per la Q2 quindi rimane quella stabilita ieri nelle Prove 2, questo è un turno da sfruttare per prendere le misure in ottica qualifiche, visto che questo tempo dovrebbe durare tutto il giorno. Non manca qualche rischio, come uno scossone dopo pochi minuti per Suzuki, passato poi provvisoriamente al comando, ma va peggio al compagno di box Masia a terra per ben due volte!

Il secondo incidentato arriva tra le due cadute dello spagnolo di Leopard: highside per il leader Moto3 Holgado alla curva 11, con qualche brivido per moto e pilota brevemente rimasti in pista, ma senza altre conseguenze. Problemi tecnici invece per Ogden, che nonostante tutto ha iniziato bene il suo round di casa: l’11° posto di ieri gli garantisce infatti la Q2 diretta. Un altro bel rischio lo vediamo per Mario Suryo Aji, fortunatamente per lui solo uno scossone senza conseguenze. Alla fine riecco il team Angeluss MTA in bella evidenza pure in questa situazione: comanda Ivan Ortola, Stefano Nepa chiude la top 5. Vedremo chi se la caverà più tardi in qualifica, intanto ecco tutti i tempi su pista bagnata.

La classifica

Foto: motogp.com