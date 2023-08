Sarà un sabato ad altissima tensione per la MotoGP a Silverstone. Si comincia all’ora di pranzo (in Italia) con una qualifica che vedrà tanti big a caccia di un posto in Q2, che garantisce la casella di partenza nelle prime quattro file dello schieramento. Alle 16 si comincia a fare sul serio, con la sfida Sprint che assegna punti importantissimi per la classifica Mondiale. Ricordiamo che Francesco Bagnaia con la Ducati guida il plotone, ma gli inseguitori non sono lontani. Occhio a Jorge Martin, con la Ducati Pramac, che è ripartito in grande spolvero in questo primo appuntamento dopo la lunga sosta estiva.

Le Yamaha e Marc Marquez, ricorsa continua

La qualifica sarà bollente in particolare per chi cercherà il passaggio in Q2 (qui i tempi del venerdi). Parliamo dei due piloti Yamaha, cioè Fabio Quartararo e Franco Morbidelli, ma anche di un Marc Marquez che sembra aver cambiato approccio rispetto alle rovinose ultime uscite in Germania e Olanda, prima della sosta. In questa MotoGP piena di sofisticazioni tecniche e con l’aerodinamica sempre più preponderante, i sorpassi sono difficili. Partire davanti è decisivo per non compromettere l’esito dell’intero week end.

Occhio al fuso orario

Per effetto dell’ora di differenza fra Gran Bretagna e Italia, il programma è leggermente diverso dal solito. La Sprint scatterà alle 16, mentre il GP Gran Bretagna di domenica 6 agosto resta alle 14:00 italiane, ma precederà la corsa della Moto2 sistemata a chiusura del programma in pista. Dirette TV su Sky Sport MotoGP (a pagamento) ma stavolta anche in chiaro su TV8. Il servizio streaming è disponibile su NowTV e sul canale ufficiale, MotoGP.com, in entrambi i casi su abbonamento.

GP Silverstone, gli orari di Sky Sport

Sabato 5 agosto

9:40-10:10 Moto3 Prove 3

10:25-10:55 Moto2 Prove 3

11:10-11:40 MotoGP Prove Libere

11:50-12:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

13:15 MotoE Gara 1

13:50-14:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

14:45-15:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

16:00 MotoGP Sprint Race

17:10 MotoE Gara 2

Domenica 6 agosto

10:45-10:55 MotoGP Warm Up

12:15 Moto3 Gara

14:00 MotoGP Gara

15:30 Moto2 Gara

GP Silverstone, la diretta di TV8

Sabato 5 agosto

11:50-12:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

13:15 MotoE Gara 1

13:50-14:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

14:45-15:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

16:00 MotoGP Sprint

17:10 MotoE Gara 2

Domenica 6 agosto

12:15 Moto3 Gara

14:00 MotoGP Gara

15:30 Moto2 Gara

Foto: Twitter