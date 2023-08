HRC con Nagashima in pole alla 8 ore di Suzuka 2023

Dinanzi al Presidentissimo Koji Watanabe ed al Direttore Esecutivo Tetsuhiro Kuwata, un pilota che nemmeno doveva esserci ha salvato Honda HRC non da una figuraccia, ma quantomeno da un’inaspettata batosta nel sabato della 8 ore di Suzuka 2023. Per la prima volta di scena dal 2017 nella sua formula originaria introdotta nel 1994 (Superpole vecchio stile per due piloti designati da ciascuna delle 10 migliori squadre emerse nel corso delle qualifiche ufficiali), il Top 10 Trial ha riservato a Tetsuta Nagashima ed al Team HRC with Japan Post la seconda pole position consecutiva. Con il crono di 2’05″329 ha avuto ragione, di soli 190 millesimi, rispetto a Karel Hanika, autore del giro della vita che consentirà a YART Yamaha di scattare domani dalla seconda posizione.

POLE PER HONDA HRC ALLA 8 ORE DI SUZUKA 2023

Come detto Tetsuta Nagashima alla 8 ore di Suzuka 2023 nemmeno doveva esserci. Complice un infortunio alla gamba sinistra riportato in un test lo scorso mese di aprile proprio sul circuito dell’ottovolante, per il collaudatore Honda MotoGP e Superbike si parlava di 6 mesi di stop. Alla fine, trascorsi soli 4, si è presentato al via della 8 ore, garantendo la 22^ pole (in 44 edizioni…) Honda all’evento. Nagashima ha fatto meglio del 2’05″919 siglato da Xavi Vierge, con Takumi Takahashi che andrà a completare l’equipaggio #33 a caccia del bis dopo la trionfale edizione 2022.

YART SFIORA L’IMPRESA

Dopo aver primeggiato nelle qualifiche con tutti e 3 i piloti sotto il 2’06”, a YART Yamaha sono mancati soli 190 millesimi per ripetere le pole ottenute nel 2012 e 2013 con Katsuyuki Nakasuga. Karel Hanika è stato autore di un mostruoso 2’05″519 che non è bastato, né tantomeno il 2’06″115 di Marvin Fritz. Insieme ad un Niccolò Canepa sensazionale nelle qualifiche e sul ritmo gara, domani daranno l’assalto ad un podio sfumato proprio sul più bello lo scorso anno, nel frattempo già guadagnando qualche punticino per la classifica di campionato.

MACKENZIE CADE CON F.C.C. TSR HONDA

Proprio così, perché con i 4 punti addizionali si porta a +5 nel Mondiale EWC rispetto a F.C.C. TSR Honda, decima nel Top 10 Trial. Tarran Mackenzie, dopo una caduta alla Reverse Bank Corner nelle seconde qualifiche, nuovamente è finito a terra nel Top 10 Trial, questa volta alla 200R Chicane. Mike Di Meglio, con la seconda moto, non è andato oltre un modesto 2’07″788 che li colloca decimi in griglia.

SORPRESE ALLA 8 ORE DI SUZUKA 2023

Tra le sorprese figura così il TOHO Racing Honda, squadra già seconda nell’edizione 2012, terza nel Top 10 Trial con un Ikuhiro Enokido velocissimo affiancato dall’eterno Ryuichi Kiyonari e da Takuma Kunimine. A seguire SDG Honda (HARC-PRO) quarta precede la Yoshimura SERT Suzuki, Astemo Honda SI ed il team AutoRace UBE Suzuki che ha riservato una bella sorpresa. Nel suo giro da Superpole, Takuya Tsuda ha indossato la tuta da tester Suzuki MotoGP, con la stessa GSX-R 1000 #76 che ha portato delle carene con le stesse grafiche 2022 del ritirato team di Hamamatsu della top class. Un omaggio apprezzatissimo ed applauditissimo dal numeroso pubblico presente a Suzuka.