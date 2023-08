YART con Canepa vola nelle qualifiche della 8 ore di Suzuka 2023

Parlare di “Davide contro Golia” forse è eccessivo, ma comunque vada, la 8 ore di Suzuka 2023 ha già riservato un’impresa d’altri tempi. YART Yamaha con il nostro Niccolò Canepa (2’05″948), Marvin Fritz (2’05″845) e Karel Hanika (2’05″870) si è presa il lusso di primeggiare nella combinata delle due tornate di qualifiche ufficiali. Davanti ai stra-favoriti detentori del trofeo di Honda Team HRC, con la possibilità di presentarsi per ultima alla disputa del Top 10 Trial, Superpole vecchio-stile riservata ai due piloti designati da ciascuna delle prime 10 squadre emerse dalle prove ufficiali. Se mai si dovesse disputare.

TOP 10 TRIAL DELLA 8 ORE DI SUZUKA 2023

Proprio così. La mattinata del sabato della 8 ore di Suzuka 2023 si è aperta con condizioni metereologiche favorevoli, ma contestualmente con un annuncio della direzione gara. Complice l’imminente passaggio del tifone Khanun, dovese palesarsi la pioggia il Top 10 Trial non si disputerà e, al contrario di quanto accaduto nelle precedenti 4 edizioni, non verrà sostituito da un turno di qualifiche extra. Nel caso, YART Yamaha scatterebbe dalla pole position domani alla 8 ore con il via previsto alle 11:30 locali (le 4:30 italiane). Inutile dirlo, sarebbe un evento storico per svariate ragioni.

YART YAMAHA DAVANTI A HONDA HRC

YART Yamaha è ritenuto dalla casa madre “Official Team” del Mondiale Endurance FIM EWC, ma non “Team Factory“. La R1 #7 resta pur sempre una gran moto, come ribadito dalla vittoria alla 24h di Spa e dalla leadership di campionato, con i tre piloti dal rendimento omogeneo fra loro in grado di viaggiare su performance straordinarie. Con Canepa, Fritz e Hanika tutti scesi sotto il muro del 2’06”, si sono presi il lusso di precedere il Team HRC with Japan Post con CBR #33 vittoriosa nella passata edizione. Tetsuta Nagashima con il 2’05″722 di un soffio resta il pilota più veloce in assoluto, ma non hanno avvicinato questo riferimento i suoi compagni di equipaggio Takumi Takahashi (2’07″158) e Xavi Vierge (2’06″121). Per la 8 ore, in ogni caso, restano i preannunciati favoriti, nonostante l’onta di vedersi precedere in qualifica dalla YART.

SQUADRE AMMESSE AL TOP 10 TRIAL DELLA 8 ORE DI SUZUKA 2023

Alle spalle di YART e HRC, chiude terza in qualifica Yoshimura SERT Suzuki grazie soprattutto ad un Sylvain Guintoli che ha compiuto un grosso step rispetto a ieri. Scorrendo la classifica, rientrano tra le squadre ammesse al Top 10 Trial anche Astemo Honda Dream SI Racing, TOHO Racing Honda, SDG Honda Racing, AutoRace UBE Suzuki (registrando il forfait di Hafizh Syahrin), S-PULSE Suzuki (con Josh Waters KO per la carambola di ieri con Alan Techer all’Hairpin) e Honda Dream SAKURAI Honda. In ottava posizione F.C.C. TSR Honda, Campioni del Mondo EWC in carica e tre volte vincitori dell’evento, loro malgrado con Tarran Mackenzie finito a terra nel corso delle seconde qualifiche all’ingresso della Gyaku Bank Corner (oggi Reverse Bank Corner). Qualificati agevolmente gli altri nostri due portabandiera al via, entrambi alla loro prima esperienza alla “gara delle gare” motociclistica. Da una parte Samuele Cavalieri (Aprilia RSV4 1100 #23 del Team TATARA), dall’altra Christian Napoli con la Yamaha R1 #65 del Motobox Kremer Racing.