MotoGP, Quartararo ancora deluso da Yamaha: “Perché siamo lenti?”

Non è iniziato nel modo migliore il GP di Gran Bretagna di Fabio Quartararo. Infatti, il pilota francese non ha guadagnato l’accesso diretto al Q2 delle Qualifiche e sabato mattina dovrà partire dall’insidioso Q1. Undicesimo tempo assoluto per lui, a 127 millesimi dal decimo posto di Alex Marquez. Per poco non ha raggiunto l’obiettivo di chiudere in top 10 e rischia di ritrovarsi indietro in griglia.

MotoGP, Quartararo frustrato dopo le prime sessioni

Quartararo si è detto molto scontento della sua situazione, le cose non sono cambiate dopo la pausa estiva della MotoGP: “Il bilancio della giornata è negativo, non riuscivamo a generare abbastanza grip. Anche se pensavo di aver girato bene, il tempo era molto lontano da quello che mi aspettavo. Sentivo di guidare un secondo più veloce dell’anno scorso, invece ero un secondo più lento. Ciò mi rende frustrato, perché non è quello che voglio. Mentalmente è difficile, non sappiamo perché siamo lenti“.

La Yamaha continua a peggiorare, il pilota di Nizza non si capacita del motivo: “L’anno scorso ero veloce, nel 2021 ero velocissimo e anche nel 2019. Quest’anno in ogni pista in cui in passato ero veloce sono lento. Gli altri hanno fatto un passo avanti, però noi non stiamo facendo neppure i tempi del passato. Fatichiamo a capirlo. Non sappiamo cosa fare“.

Anche se sulla sua M1 sono state provate alcune novità di aerodinamica, Fabio non sente di fare progressi particolari: “Da inizio anno abbiamo provato di tutto – riporta crash.net – e non ha funzionato. Ogni volta che proviamo qualcosa non funziona. Il nuovo aggiornamento può essere utile su piste come Misano e Austria, dove si impenna molto. Qui si impenna pochissimo“.

Foto: Yamaha Racing