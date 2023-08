MotoGP, Morbidelli tra Ducati e Honda: Ciabatti e Cecchinello confermano

Yamaha ha deciso di non rinnovargli il contratto in scadenza e Franco Morbidelli è determinato a trovare un’altra soluzione per il 2024. Non vuole trasferirsi nel Mondiale Superbike, dove proprio Yamaha lo voleva nel proprio team ufficiale, e vuole fare di tutto per restare in MotoGP.

Com’è noto, sono tre le opzioni possibili: guidare una Ducati nel team VR46 oppure in quello Gresini; in alternativa passare nel team LCR Honda al posto di Alex Rins, colui che lo rimpiazzerà come compagno di Fabio Quartararo l’anno prossimo. Queste sono le carte presenti nel suo mazzo, vedremo quale sarà quella giusta.

MotoGP, Morbidelli in Ducati: Ciabatti dice sì

Paolo Ciabatti, direttore sportivo di Ducati, a Silverstone ha ammesso che gradirebbe vedere Morbidelli in sella a una Desmosedici nel 2024: “Pensiamo che Franco sia un pilota di grande valore, lo ha dimostrato in passato. Purtroppo non è stato in grado di farlo negli ultimi anni. Da parte nostra è un po’ presto per dire di più, però non ci dispiacerebbe vederlo su una Ducati“.

Il passaggio del pilota nel team VR46 dipende dall’eventuale trasferimento di Marco Bezzecchi in Pramac, dove rimpiazzerebbe Johann Zarco in sella a una Desmosedici GP24. Ciabatti su Bezzecchi si è così espresso: “Non è un segreto che vorremmo dargli una moto ufficiale. Sta andando bene – ha detto a MotoGP.com – e ha vinto delle gare. Presto chi chiariremo le idee, credo che la decisione arriverà dopo l’Austria“.

Anche Zarco si è offerto al team LCR Honda

Lucio Cecchinello, intervistato da Sky Sport MotoGP, ha confermato che ci sono stati dei contatti per l’arrivo di Morbidelli e anche di Johann Zarco: “Loro due sono lista dei papabili. Siamo stati contattati dei rispettivi manager e anche da altri manager che rappresentano piloti della Moto2. In questo momento abbiamo fatto la lista e di analizzeremo assieme a Honda le migliori opzioni“.

Il boss del team LCR Honda spiega che per sostituire Rins preferisce un pilota esperto a un giovane, il motivo è ovvio: “Una delle cose che sta a cuore è lo sviluppo della moto. Siamo indietro e dobbiamo colmare un gap importante, quindi un pilota esperto è più indicato rispetto a un giovane. Da un lato ci dispiace, perché i giovani ci sono sempre piaciuti, però dall’altro dobbiamo guardare le priorità. Morbidelli e Zarco ci interessano“.

Foto: Yamaha Racing