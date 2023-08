Moto2 Silverstone, Prove 3: Arbolino in Q1, Dixon top con caduta

Motomondiale

Condizioni davvero difficili, comanda però un pilota di casa, con incidente finale. Jake Dixon piazza infatti la zampata vincente prima della scivolata che pone fine al suo turno. Cambia poco, è già in Q2 e ha preso le misure per eventuali qualifiche sul bagnato. Cosa che ha fatto anche Tony Arbolino, che però ha un doppio lavoro da fare: ieri infatti il leader Moto2 è rimasto fuori dalla top 14, dovrà disputare anche il primo turno di qualifiche! Ecco com’è andata l’ultima sessione Moto2 a Silverstone.

Arbolino out

La presenza della pioggia è un grosso problema soprattutto per il leader Moto2. Il 15° posto con cui ha concluso le Prove 2 e l’impossibilità di migliorare ora indica che disputerà il primo turno di qualifiche! Una presenza eccellente ed inattesa… Non inizia benissimo invece la sessione per Gonzalez, 21 anni compiuti ieri, protagonista di un violento highside con pesante ricaduta sulla spalla sinistra. Pur acciaccato, il pilota VR46 Master Camp sembra tutto intero. A referto qualche minuto dopo anche un incidente per Canet, un altro brutto highside con il pilota che, in volo, ricade di testa contro la sua moto.

L’ottima notizia è stata rivederlo immediatamente in piedi senza conseguenze, impegnato a spingere la sua moto per provare a ripartire. VR46 Master Camp chiude un turno difficile, negli ultimi minuti cade anche Kohta Nozane, appena rientrato dall’infortunio di inizio stagione e tutto intero. Finale con scivolata per Jake Dixon, che si prende però la soddisfazione di comandare questa sessione di casa.

Classifica Moto2

