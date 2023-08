Moto3 Silverstone, Prove 2: 1-2 Leopard, Nepa e Fenati in top 5

Seconda sessione con riferimenti nettamente più veloci delle P1 Moto3 del mattino. Stefano Nepa e Romano Fenati vogliono confermare la crescita mostrata prima della pausa, la top 5 per entrambi è sicuramente un ottimo segnale. Provvisoriamente in Q2 però troviamo anche Riccardo Rossi e Matteo Bertelle, il leader Moto3 Daniel Holgado per ora sarebbe salvo proprio al limite. Ma sarà così o le Prove 3 stravolgeranno tutto? Intanto vediamo com’è andato l’ultimo turno del venerdì a Silverstone.

Moto3 Prove 2

Si riparte dal festeggiato di oggi, il neo 19enne Ivan Ortola, al comando della classifica, con Stefano Nepa, Romano Fenati e Riccardo Rossi nei 10 (il resoconto delle Prove 1). L’attività scatta immediatamente: si teme la pioggia domani per le Prove 3, questa sessione Moto3 quindi potrebbe rivelarsi determinante in ottica qualifiche. E non inizia bene per Sasaki, scivolato alla curva 11 dopo pochi minuti, mentre col passare dei minuti si comincia a vedere qualche cambiamento. Come Oncu che risale in una posizione più ‘comoda’, o Jaume Masia che scalza il connazionale dalla vetta, od anche i ragazzi Snipers al lavoro in tandem per abbassare i propri tempi. Ma è nei minuti finali che abbiamo il vero assalto al miglior riferimento cronometrico non solo del turno, ma del venerdì a Silverstone. Solo Salvador non si migliora rispetto al mattino, davanti invece si piazza la coppia Leopard. A sorpresa continua a fare fatica il leader Moto3 Holgado, che chiude il venerdì nell’ultimo posto disponibile per la Q2.

Moto3 P2/combinata

Foto: Angeluss MTA Racing