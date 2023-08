MotoGP, Jack Miller risponde alle critiche: “Dimenticano in fretta”

Dopo la parentesi Ducati, Jack Miller è approdato in KTM dove ha trovato una RC16 fortemente competitiva, oltre le aspettative della vigilia. La casa austriaca ha fatto dei passi avanti notevoli negli ultimi mesi, tanto da attestarsi come l’unica e vera antagonista del marchio emiliano. Il pilota australiano ha già centrato tre podi in questa stagione MotoGP (due in gara sprint), collezionando un bottino di 90 punti che valgono l’ottavo posto in classifica.

Jack Miller senza paura

Di certo Jack Miller ha messo a tacere molte voci critiche, che lo volevano per spacciato dopo aver lasciato la Desmosedici GP. “Ho dimostrato che ho una moto davvero buona e che non sono un cattivo pilota“, ha detto a Crash.net. Quando nel 2018 ha firmato con la Ducati, non aveva a disposizione un prototipo MotoGP vincente. Step by step ha contribuito all’evoluzione della moto, fino a portarla a livelli eccelsi. “Quando sono salito sulla Ducati allora non era la moto migliore. La gente se ne dimentica molto in fretta, sei bravo solo quanto la tua ultima gara, è un affare spietato“.

Da Honda a Ducati… a KTM

Jack Miller aveva una buona offerta per restare in Honda, all’epoca una moto vincente con Marc Marquez. Invece ha preferito credere nel progetto di Gigi Dall’Igna e ha fiutato la tendenza al rialzo di Borgo Panigale. “La percezione in questo paddock può essere strana, non lo so, è come se ti vedessero come un estraneo qui o cosa. Ma sì, sicuramente dubitano di me più degli altri“. Con KTM potrebbe avvenire la medesima situazione e la RC16 sta dando prova di essere in forte ascesa. Difficile dire se si tratta di “Intuizione o altro. Ma ho visto alcuni ragazzi che già conoscevo [della Ducati] qui [alla KTM], oltre ai ragazzi che stavano portando e cosa stavano mettendo nel progetto… Così ho pensato ‘adesso è il momento, ora o mai più’“.