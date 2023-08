MotoGP, Valentino Rossi: un nuovo sponsor per il team VR46

Il team Mooney VR46 di Valentino Rossi potrebbe essere rinominato con un nuovo title sponsor. Al secondo anno in MotoGP, la squadra di Tavullia ha già collezionato una lunga serie di podi e vittorie con Luca Marini e Marco Bezzecchi, una line-up che quasi certamente verrà riconfermata anche per il prossimo anno. A cambiare, invece, potrebbe essere il title sponsor.

VR46 strizza l’occhio a eBay

Dopo un lungo tira e molla con Aramco nell’estate del 2021, risolto con un passo indietro del gruppo petrolifero saudita, il nuovo team VR46 ha trovato una fruttuosa partnership con il brand italiano Mooney. Secondo quanto riferito da Speedweek.com, dalla stagione MotoGP 2024 il nuovo main sponsor potrebbe essere eBay, con Mooney che proseguirebbe la partnership commerciale, ma con un’importanza secondaria.

Mooney rimarrà co-sponsor ma la squadra non porterà più il suo nome. Uno dei motivi è che Emilio Petrone, l’amministratore delegato di Mooney che ha stretto un accordo con il team VR46 per essere il loro title sponsor, ha lasciato il suo incarico per unirsi a Pagani Automobili. Al suo posto sarebbe pronta la grande società di e-commerce eBay, che ha già un rapporto con il team di Valentino Rossi iniziato a giugno. Il logo è già presente sulle moto e sulle tute di Luca Marini e Marco Bezzecchi.

MotoGP, la scelta di Bezzecchi

Il Mooney VR46 Racing Team è forse la grande rivelazione in questa stagione MotoGP. Hanno vinto la loro prima gara di classe regina in Argentina grazie a Marco Bezzecchi, che da allora ha vinto a Le Mans e si è affermato come contendente al titolo. Attualmente sta valutando se rimanere con la squadra di Tavullia nel 2024 o andare in Pramac Racing, dove avrebbe una Desmosedici ufficiale a disposizione. Per adesso l’attenzione è puntata principalmente sulle prestazioni della seconda parte di campionato MotoGP. Sono vietate distrazioni, quindi nel GP Austria potrebbero arrivare gli annunci ufficiali che metteranno finalmente fine alle voci di mercato.

Foto: Mooney VR46 Racing Team