Cambio in corsa per quanto riguarda la formazione Pramac in MotoE. Luca Salvadori non sarà in azione in Austria per un problema fisico, al suo posto debutterà Oscar Gutierrez (classe 99, come il suo numero di gara). Una nuova avventura per il giovane spagnolo, che non ha mai corso nella classe elettrica. Il giovane spagnolo affiancherà Tito Rabat per questo appuntamento al Red Bull Ring.

Salvadori assente

“Sfortunatamente un problema fisico alla schiena, peggiorato dopo l’incidente a Silverstone, gli impedirà di partecipare al terzultimo appuntamento del campionato MotoE. Gli auguriamo un pronto recupero, lo aspettiamo in pista il più presto possibile.” Il team Prettl Pramac ha annunciato così l’assenza di Luca Salvadori in occasione del prossimo round in Austria, sostituito da Oscar Gutierrez. Nel suo anno di debutto nella classe elettrica Salvadori ha finora accumulato 22 punti, il miglior risultato finora è il 10° posto ottenuto in Gara 1 a Le Mans.

Gutierrez, il profilo

Classe 1999, originario di S. Maria de Palautordera (Catalunya), Oscar Gutierrez si è avvicinato alle moto quand’era molto piccolo. I primi passi sono stati nel Motocross, nel 2006 invece è passato alle corse su strada. È approdato anche in Rookies Cup, negli ultimi anni invece ha corso principalmente nel campionato spagnolo Supersport (2019-2020) e Superbike (dal 2021), con anche un paio di presenze in WorldSBK con Pedercini. Quest’anno Gutierrez era ripartito in ESBK, proprio ieri però è arrivato l’annuncio del divorzio dalla sua squadra. Non rimane però fermo a lungo: ecco l’occasione di provare una moto molto differente come la Ducati V21L, debuttando quindi nel Mondiale MotoE. Ricordiamo che parallelamente però segue i ragazzi del team Estrella Galicia 0,0 nel JuniorGP. In passato ha avuto modo anche di confrontarsi in pista con Fabio Quartararo, ma il suo eroe e modello di riferimento è Marc Marquez.

Pronto per il debutto

“Sono molto contento di questa occasione che il Prettl Pramac Team mi ha offerto” ha dichiarato Oscar Gutierrez. “Correrò nel GP in Austria, non vedo l’ora di cominciare a lavorare e di salire su una MotoE. Dovrò imparare tutto al meglio e procedere un passo alla volta, ma soprattutto voglio godermi questo fine settimana. Un grazie al team Pramac per la fiducia!”