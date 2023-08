Una prima manche complessa, il ruggito nella seconda gara. Andrea Adamo ha vissuto un GP di Svezia a due facce, complici le condizioni meteo e della pista che hanno rappresentato un’ulteriore difficoltà praticamente per tutti. Ma il siciliano di KTM ne esce ancora più rafforzato in classifica MX2, ora con il compagno di squadra Liam Everts salito in 2^ posizione ma ad una buona distanza. Non c’è tempo per riposarsi, tocca subito all’appuntamento ad Arnhem, un’altra occasione per Adamo per continuare ad allungare.

Adamo di forza

A livello di meteo non si può dire che i ragazzi del motocross siano stati fortunati. Costante pioggia notturna che inevitabilmente condizionava la pista, per finire il maltempo ha fatto capolino anche nel corso delle gare della domenica. Ma andiamo con ordine: Adamo, 3° in Qualifying Race, ha chiuso una Gara 1 decisamente sottotono, tagliando il traguardo con una mesta 10^ posizione. Il numero #80 però ha tirato fuori gli artigli nella seconda manche, prendendo infine il comando e tenendolo di forza nonostante qualche difficoltà: l’arrivo della pioggia, alcuni problemi coi doppiati ed il riavvicinamento quindi di Laegenfelder. Ma Adamo voleva rifarsi, ecco una bellissima vittoria di manche che vale la P3 overall e porta quindi ad un ulteriore allungo nella generale.

GP a due facce

Come detto, KTM non potrebbe sperare di meglio visto che ha due suoi alfieri al comando della generale. Liam Everts è salito in seconda piazza, scavalcando l’infortunato Geerts, ma Andrea Adamo ha 80 punti di margine. Nel complesso però non si dichiara soddisfatto di questo round a Uddevalla. “50 e 50, due manche molto diverse” ha ammesso il leader MX2. “Il 10° posto in Gara 1 era il massimo che potevo fare. Sono quasi caduto, in seguito non sono riuscito a risalire.” Ha accantonato subito quindi l’idea di vincere il GP, ma serviva il pronto riscatto. “Ho spinto tanto, sono andato all-in: un bel modo di concludere il weekend.” Pochi giorni e scatta la sfida nei Paesi Bassi, Andrea Adamo è pronto.

Foto: Social-Andrea Adamo